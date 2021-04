Talentul ascuns al Marei Oprea. Cum i-a surprins actrița pe urmăritorii de pe Instagram

Piesa emoționantă a ajuns până la inima fostei iubite, iar acum Vlad o cântă în duet cu altă femeie.

Vlad Gherman a lansat o piesă foarte emoționantă, inspirată din sentimentele pe care le-a avut imediat după despărțirea de Cristina Ciobănașu.

„Sper să iubești ca la început cum mă iubeai pe mine! Hai spune când și unde te-am pierdut. Până să te pierd de tot zi-mi dacă e o șansă să spun sau să fac ceva să te întorc”, sunt câteva dintre versurile piesei lui Vlad Gherman.

Cum a reacționat Cristina Ciobănașu la piesa lansată de Vlad Gherman

Cristina Ciobănașu a postat pe Instagram o imagine de pe vremea când erau împreună și i-a răspuns mesajului fostului său iubit:

Sunt mândră de tine! Nu m-ai pierdut, îți sunt în continuare alături. Noi vom fi mereu cei mai buni prieteni! Pariul nostru s-a transformat și depinde doar de noi să îl câștigăm. Știi bine că sunt aici oricând ai nevoie de mine. Iar piesa e superbă!

Cei doi actori s-au despărțit la începutul lunii februarie, spunând că decizia lor a fost de comun acord, după ce și-au dat seama că își doresc lucruri diferite. După 9 ani de relație, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, dar rămân colegi și continua să colaboraze pentru proiectele pe care le-au început.

El și Cristina au ieșit la prima lor întâlnire în urmă cu fix 9 ani, pe data de 18 martie și a distribuit ce a scris în urmă cu ceva timp când împlineau 8 ani de relație: "Sunt 8 ani de cand ai acceptat sa iesi cu mine la o intalnire. O intalnire care ne-a schimbat vietile amandurora. Am petrecut clipe frumoase, de neuitat, am trait momente tensionate, am depasit intamplari triste impreuna, am fost alaturi unul de celalalt iar toate lucrurile prin care am trecut ne-au facut sa fim astazi aici", a scris Vald Gherman.

Duetul cu Mara Oprea

Mara Oprea, actrița din serialul Adela, a făcut un duet cu Vlad Gherman pe piesa „Până să te pierd”. Neașteptat pentru fanii ei, Mara i-a impresionat cu vocea ei, cântând versiunea acapella.

Videoclipul cu cei doi actori cântând a strâns mii de aprecieri, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

“Deci ce drag mi-e de voi doamne, va potriviți de minune.♥💋👑”

“Pune el ochiul pe ea ! Sigur! Mult singur nu sta asa baiat frumușel și deștept, talentat ! Și ea este foarte frumușică și dulce ,ca un copil...”

Unele dintre comentarii au strârnit controverse, iar Vlad Gherman a simțit să îi lămurească pe fani.

“Wow...hai sa lamurim niste lucruri: Nu, nu sunt cu Mara. Nu, nu s-a mutat cu mine. Nu stiu daca voi face un duet cu Criss. 🙏🏼 puup”.