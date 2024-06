Tatiana Final Boss, transformare uriașă. A slăbit 80 de kilograme și nu mai arată deloc așa

Tatiana Final Boss, tânăra care a ajuns celebră pe platforma de divertisment TikTok, a trecut printr-o transformare fizică radicală și a vorbit despre cum a reușit să slăbească. Iată cum arată acum!

Tatiana Dedu, cunoscută pe TikTok drept Tatiana Final Boss, a reușit să slăbească 80 de kilograme în zece luni, după ce a recurs la operația de mișcorare a stomacului în Turcia. Prezentă într-o emisiune online, tânăra a vorbit despre această experiență, însă ceea ce a atras atenția a fost transformarea fizică radicală prin care a trecut.

Tatiana a slăbit 80 de kilograme în zece luni

Tânăra cunoscută pe platforma TikTok a mărturisit că și-a dorit foarte mult să recurgă la operația de micșorare a stomacului, în primul rând pentru a-și salva viața, și apoi pentru a slăbi, potrivit unei surse.

Tatiana a explicat că ajunsese să cântărească 160 de kilograme la 20 de ani. În plus, situația era atât de gravă încât nu mai putea să doarmă deloc pe spate. În doar câteva luni, tânăra a reușit să dea jos 80 de kilograme, iar acum se pregătește pentru alte operații de îndepărtare a pielii lăsate.

Tatiana Dedu a povestit în detaliu despre stările prin care trece acum:

„Încă am probleme psihice, tot grasă mă văd, chiar dacă am slăbit mult. Sincer, era penibil rău la 160 de kilograme. Mă bucur doar că am bucurat niște copii cu personalitatea de atunci. Am rămas traumatizată de felul în care arătam. Înainte la haine purtam XXL, acum port M sau L, la blugi 38 de la 46. Când am plecat de acasă spre operația în Turcia, am crezut că am cântarul defect. Eu am vrut să îmi salvez viața în primul rând.

Dormeam în fund, nu puteam să dorm pe spate când aveam 160 kg, pentru că mă înecam în somn. Vedeam cum pe zi ce trece motorul, inima, cum urcam până la etajul unu oboseam, mă puneam în fund pe jos. Pentru mine, sănătatea este pe primul loc, nu contează că nu am bani sau altceva. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi ofere ce știe el că am nevoie. Operația a costat 2300 de euro și am fost în Turcia. Ferraru m-a ajutat cu operație la stomac, este ca un tată.

Stomacul meu a fost tăiat 90%. Nu mi-e frică, o să arăt și eu ca celelalte fete. Nu m-a recunoscut nimeni după această transformare. Când mă uit în oglindă, văd altă persoană, dar gândul îmi este tot la cea din trecut. Din ce în ce devin mai ambițioasă și mă motivează și mai mult”, a declarat Tatiana, potrivit unei surse.

