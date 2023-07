Tavi Clonda a ajuns la spital: „Se umflase, am ajuns la urgențe!". Ce a pățit soțul Gabrielei Cristea când era în vacanță

Tavi Clonda povestește că a ajuns la spital după ce a făcut un gest banal. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce degetul i s-a infectat.

Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, a povestit cum a ajuns pe mâna medicilor după ce a stat cu degetul în gură. Pare bizar, dar un astfel de tic l-a făcut să ceară ajutorul specialistului.

Citește și: Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor să își vândă casa. Vedetele au cheltuit 200.000 de euro pe "cuibul" luxos

Tavi Clonda a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a făcut un gest banal

Cântărețul spune că și-a smuls o pieliță, iar la câteva zile degetul i s-a umflat foarte tare și și-a dat seama că trebuie să ajungă de urgență la medic: „Am băgat degetul unde nu trebuie și anume în gură. A fost stresat, nu știu ce am făcut, am condus, era trafic mare în mașină…Nu, m-am smuls un colțișor, o pieliță și pe fondul unui sistem imunitar un pic scăzut m-am dus pe pârtie… Nu am băgat în seamă vreo 5, 6 zile, și a cincea sau a șasea zi era așa (n. r arată că i se umflase degetul foarte tare). Măi, urgențe scrie pe mine. M-am dus direct la urgențe, s-a lăsat cu urât, dar acum e spre bine. Aseară m-a pansat Gabriela”, a povestit la Xtra Night Show, emisiunea de la Antena Stars, Tavi Clonda, care acum și-a revenit însă are în continuare cu bandajul pe degete.

Citește și: Cum arată vila în care locuiesc Gabriela Cristea si Tavi Clonda. Vedetele au cheltuit 200.000 de euro pe "cuibul" luxos

Mergând către alte subiecte, după ce toată lumea s-a asigurat că soțul Gabrielei Cristea este bine, reporterul Antena Stars l-a întrebat pe artist dacă a vizualizat momentul în care una dintre fetițele sale va veni cu iubitul acasă.

Tavi a dat un răspuns fabulos: „Vai, ce întrebare! Voiam să-ți dau cireșe, nu îți mai dau nimic! Băi, nu, încerc să le iau pas cu pas, altfel o iei… Dar abia aștept, contează mult cum crești copiii, iar la un moment dat, trece și perioada adolescenței, și nu poate să aleagă ceva rău că tu deja o vezi dacă a luat-o pe un drum greșit. Vorbesc serios, va ajunge la o vârstă și poate va veni cu el acasă. Poate mie nu o să-mi placă de el din anumite puncte de vedere, dar dacă ele îl vor aduce acasă o să fie ok. Îl iau la un pahar de vin și după aia îl descos”.

Prezentatoarea TV Și artistul formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi cresc împreună două fetițe superbe, blonde ca niște prințese și cu ochii albaștri, ca un ocean. Vedetele se pot mândri cu o familie unită, o relație clădită pe dragoste, dar și o casă de vis în care petrec cele mai frumoase momente.

Citește și: Gabriela Cristea a cântat alături de fetițele sale. Talentul pe care l-a ținut ascuns până acum | Video