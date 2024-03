În episodul Prodanca. Punct și de la capăt, difuzat pe 16 martie 2024, Anamaria Prodan și Bebeto, Laurențiu Reghecampf Junior, s-au contrat.

Tensiuni între Anamaria Prodan și Bebeto. De ce a răbufnit impresara: ”Da, că tu m-ai făcut pe mine. Tot comentezi?”

S-a întâmplat în bucătărie, după ce Laurențiu Reghecampf Junior a vrut să-și gătească ou cu bacon. Însă Anamaria Prodan nu a putut sta deoparte, așa că a pus ea uleiul pentru a prăji oul. ”Lasă că pun eu. Mama...”, a zis Bebeto.

”Lasă că îți pun eu, că dai și pe jos”, a venit replica Anamariei. ”Mama, tu vezi cât de mult ai pus?! Am nevoie doar de o lingură”, s-a lamentat adolescentul, iar mama sa a aruncat din ulei.

”Uite că dai pe jos. De asta e aia aici. Uite, așa. Uite ce e peste tot. Ia și strânge acolo, că pui picioarele și pleci cu uleiul prin casă. Dacă vrei să faci, fă calumea, nu la mișto.”, a intervenit Anamaria Prodan.

”Dacă îmi făceai tu, exploda ulei peste tot la cât de mult ai pus. Ai pus jumătate din aia de ulei”, a zis Bebeto. Anamaria Prodan nu a făcut un pas în spate: ”Da, că tu m-ai făcut pe mine, tu m-ai învățat pe mine.”

”Dacă știai atât de bine, nu puneai jumătate de sticlă de ulei.”, a continuat Laurențiu Junior. ”Tot comentezi?”, a venit replica mamei sale.

Reality show-ul „Prodanca. Punct şi de la capăt” care o are în prim plan pe Anamaria Prodan revine la Antena Stars, cu cel de-al optulea sezon.

„Pentru mine, acest reality show este un proiect de suflet, pe care l-am început cu foarte mulţi ani în urmă, tot în familia Antena. Este un proiect bazat pe dragostea mea faţă de familie, mai ales că eu sunt un om care a crezut foarte tare în instituţia căsătoriei şi în familie.

Tocmai de aceea, în momentul în care am făcut ordine în viaţa mea şi a copiilor mei şi am luat hotărârea să încep o nouă viaţă, mi-am dorit să fac asta şi în mod public şi să îmi prezint exact trăirile, tocmai pentru ca şi alte femei să înţeleagă că lupta pentru a-ţi salva familia este ok, dar trebuie să aibă o limită.

Că cel mai frumos dar pe care ni l-a dat Dumnezeu este viaţa, viaţă pe care suntem obligaţi să o trăim superb şi mai ales demn! Aşa am luat decizia de a pregăti un nou sezon al acestui reality, care poartă cumva titlul pe care ar fi trebuit să îl poarte întotdeauna - Prodanca. Punct şi de la capăt. Vă invit să ne urmăriţi în fiecare sâmbătă seara, din 3 februarie, de la 20.00, pe Antena Stars”, a declarat Anamaria Prodan.