Anamaria Prodan are trei copii: cele două fiice din prima căsnicie, Rebecca și Sarah Dumitrescu, și un fiu, Bebeto, din mariajul cu Laurențiu Reghecampf.

Anamaria Prodan are trei copii: cele două fiice din prima căsnicie, Rebecca și Sarah Dumitrescu, și un fiu, Bebeto, din mariajul cu Laurențiu Reghecampf. | Antena 1

În timp ce Sarah și Bebeto o însoțesc pe Anamaria Prodan la diversele evenimente mondene la care participă, Rebecca preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Citește și: Anamaria Prodan, plină de nervi pe stradă, în Las Vegas. Cum a pus-o la punct Bebeto: „Zici că te cerți cu umbra ta”

Rebecca Dumitrescu, apariție rară pe micile ecrane. De ce fiica cea mare a Anamariei Prodan se ferește de camere

În cel mai recent episod Prodanca. Punct și de la capăt, Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a Anamariei Prodan apare pentru scurt timp. Inițial, se ferește de camere și pe tot parcursul apariției sale încearcă să-și ferească chipul.

”Rebe a venit după un drum lung, vrea să se aranjeze înainte să filmeze. Și așa, urăște cu patimă să filmeze.”, a zis Anamaria Prodan despre Rebecca, care nu și-a dorit să apară în fața camerelor și a închis ușa după ce a intrat în dormitorul mamei, lăsând echipa de filmare afară.

Citește și: Cum a răspuns Bebeto, întrebat dacă are o iubită. Fiul adolescent al Anamariei Prodan s-a fâstâcit: „S-a înroșit tot”

Impresara a dezvăluit că fiica sa cea mare e timidă: „Se simte foarte bine în lumea ei. Se exteriorizează în lumea ei, o lume foarte bine aleasă și foarte frumos aleasă. Rebecca nu face concesii, compromisuri, este artist pur. Pentru ea banii nu sunt cel mai important lucru de pe pământ, poate trăi foarte bine pe nisipul de la mare, desenând și pictând, și este la fel de fericită ca atunci când își cumpără o haină foarte foarte scumpă.

Deci este cumva un cameleon care trăiește la fel de frumos în orice mediu îl pui. Rebecca este un om foarte așezat, este o femeie cu foarte multă responsabilitate, foarte așezată, foarte ordonată. Știe exact ce trebuie, a luat de la mine chestia asta.”

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Prodanca. Punct şi de la capăt, în fiecare sâmbătă, de la 20:00 pe Antena Stars

Reality show-ul „Prodanca. Punct şi de la capăt” care o are în prim plan pe Anamaria Prodan revine la Antena Stars, cu cel de-al optulea sezon.

„Pentru mine, acest reality show este un proiect de suflet, pe care l-am început cu foarte mulţi ani în urmă, tot în familia Antena. Este un proiect bazat pe dragostea mea faţă de familie, mai ales că eu sunt un om care a crezut foarte tare în instituţia căsătoriei şi în familie.

Tocmai de aceea, în momentul în care am făcut ordine în viaţa mea şi a copiilor mei şi am luat hotărârea să încep o nouă viaţă, mi-am dorit să fac asta şi în mod public şi să îmi prezint exact trăirile, tocmai pentru ca şi alte femei să înţeleagă că lupta pentru a-ţi salva familia este ok, dar trebuie să aibă o limită.

Citește și: Cum a reacționat Anamaria Prodan când fiul ei și-a stricat o pereche de încălțări sport de sute de euro. Bebeto era devastat

Că cel mai frumos dar pe care ni l-a dat Dumnezeu este viaţa, viaţă pe care suntem obligaţi să o trăim superb şi mai ales demn! Aşa am luat decizia de a pregăti un nou sezon al acestui reality, care poartă cumva titlul pe care ar fi trebuit să îl poarte întotdeauna - Prodanca. Punct şi de la capăt. Vă invit să ne urmăriţi în fiecare sâmbătă seara, din 3 februarie, de la 20.00, pe Antena Stars”, a declarat Anamaria Prodan.