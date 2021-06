Theo Rose face furori îmbrăcată într-un costum extravagant care seamănă cu lenjeria intimă. Cum s-a afișat public

Theo Rose a renunțat la inhibiții și a îmbrăcat o ținută extravagantă care îi pune în evidență trupul impecabil. Tânăra artistă poartă un costum care seamănă cu lenjeria intimă.

Extrem de activă pe paginile de socializare, Theo nu ratează vreo ocazie să arate și fanilor cum se aranjează și ce face în timpul liber. De data aceasta, artista a postat o fotografie cu ea într-o ținută extrem de provocatoare.

Theo Rose a atins inima multor români cu felul său de a fi, cu sinceritatea, dar și cu talentul său remarcabil. Acum, suplendida cântăreață a ajuns în atenția fanilor după ce s-a fotografiat într-o ipostază în care nu multă lume a avut ocazia să o vadă. Ținuta i-a evidențiat talia subțire și picioarele atent lucrate.

Artista și-a completat look-ul cu o coafură adolescentină și un make-up strident.

Tânăra este originală din Ploiești, cântă de la 4 ani și este considerată un adevărat fenomen pe piața muzicală.

Theo Rose, pe numele ei complet, Theodora Maria Diaconu, este un artist complet si nu se sfiiește să abordeze toate genurile muzicale, iar recent a colaborat cu doi arțiști cunoscuți de manele: Jean de la Craiova și Bogdan de la Ploiești.

Cum arată Theo Rose fără niciun pic de machiaj pe chip

Atunci când nu se lasă pe mâna specialiștilor, Theo Rose arată extraordinar de fresh, semn că nu doar machiajul îi creează look-ul impecabil, ci și grija zilnică pe care o are față de chipul ei.

Fanii săi au rămas plăcut impresionați de ipostaza în care s-a fotografiat artista și au ținut să-i transmită gândurile bune și aprecierea lor: "Cat de frumoasa esti, asta seara", "Love yoou", au scris doi dintre admiratori. Imaginea a strâns mai bine de 42.000 de aprecieri.

Theo Rose a vorbit despre problema care i-a afectat starea emoțională. Deși parte tot timpul veselă și plină de viață, puțini știu că în trecut ea s-a confruntat cu momente neplăcute din cauza anxietății de care suferea. Se întâmpla când s-a mutat la București pentru a studia la liceul de muzică Dinu Lipatti.

Theo a vorbit despre întreaga experiență pe Youtube, acolo unde a îndrume urmăritorii cum să se apere în fața acestei afecțiuni. „Înainte de fiecare concert vomitam și cântă, dacă mai ești în stare să cânți ceva. Am avut cele mai proaste prestații din viața mea, am simțit că e prima oară când nu mi se potrivește o experiență, niciodată nu am simțit atât de apăsat.M-am trezit într-o situație în care îmi era frică de orice apariție TV, de orice concert, vomitam înainte de orice apariție tv sau concert. Au crezut oamenii că sunt gravidă sau ceva. Nu puteam să mă controlez. Îmi era frică să cânt pe scenă.”, povestea Theo Rose.