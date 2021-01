Toată lumea o știe pe Anna Lesko, dar puțini știu cum arată fiul ei, Adam. Ce cadou i-a făcut micuțul

„Îmi doream un copil. Sarcina mea este foarte uşoară. Dacă o să meargă aşa de bine, o să mai fac imediat încă unul. Sunt în luna a şaptea. Pe scenă a fost cel mai greu. Dar băiatul meu este extrem de cuminte”, a spus artista cu ceva timp în urmă, confrom Libertatea.

În anul 2019, Anna Lesko și Adrian Neniță au divorțat după o relație de 8 ani, iar la doi ani de relație, a apărut pe lume micuțul Adam. Aparent motivul divorțului dintre cei doi este infidelitatea. Anna Lesko a fost surprinsă sărutându-se cu un cântăreț pe nume Mike Diamonz.

”N-am crezut niciodată în mariaj. Mi se pare așa o instituție perimată. Înainte avea un scop, familiile își protejau averile. Câtă vreme nu există respect și partenerii nu mai privesc în aceeași direcție, nu mai are rost relația. Eu nu am fost niciodată acea persoană care visa prințul pe cal alb, rochie superbă de mireasă. Nici vorbă. Eu am crezut și cred în continuare în respect, oamenii să se iubească, să fie acel „foc. Rețeta este cum să întreții o relație. Așa, în teorie, aș putea să vorbesc până mâine, dar practic e mai greu. Eu nu mă ancorez în trecut niciodată. Nici în viața personală, nici în restul lucrurilor. Mergem înainte. Îmi asum ce s-a întâmplat în trecut și mergem mai departe.”, a mărturisit artista într-un interviu pentru viva.ro.

Mărturisirile Annei Lesko i-a uimit pe fani, însă nu a ținut cont de părerea oamenilor din mediul online. Aceasta nu a oferit prea multe informații despre divorțul său și a ținut să păstreze pentru ea toate detaliile.