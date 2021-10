Tom Cruise a stârnit rumoare: pare de nerecunoscut. Ce se zvonește despre starul din Top Gun, la 59 de ani

Tom Cruisem, în vârstă de 59 de ani, pare de nerecunoscut pentru mulți fani, așa cum și-au exprimat părerea în online, a relatat presa străină.

Tom Cruise a mers recent la meciul de baseball dintre Los Angeles Dodgers și San Francisco Giants, ținut în San Francisco, alături de fiul lui, Connor Cruise, în vârstă de 26 de ani, a scris Daily Mail. Ulterior, fotografiile cu starul din Top Gun au stârnit rumoare și mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat cu fața lui. Unii internauți de pe Twitter s-au întrebat dacă nu cumva celebrul actor a suferit o intervenție chirurgicală estetică.

Cineva a scris, conform Daily Mail: "Tom Cruise fie s-a îngrășat, fie și-a făcut intervenții estetice cu fillere. O să merg pe ultima variantă".

What has Tom Cruise done to his face. 🤨 pic.twitter.com/2ZspdscpdD

Multe mesaje cu imagini ale actorului, în timp ce zâmbea și își saluta fanii din tribună, au apărut pe Internet. Un alt utilizator de Twitter a mai scris: "Ce s-a întâmplat cu fața lui Tom Cruise? Pentru că ceva s-a întâmplat cu siguranță cu fața lui", iar altcineva a scris: "Tom Cruise nu a îmbătrânit. Și-a făcut ceva groaznic la față care l-a umflat, pur și simplu".

Părerile au fost împărțite. Altcineva a venit în apărarea actorului și a spus că e normal ca oamenii să se îngrașe sau să slăbească, iar unii au fost de părere că Tom Cruise a avut, cel mai probabil, doar o reacție alergică și de aceea fața lui s-a umflat atât de tare.

New video from last night.#TomCruise with his son Connor at a Baseball Game between San Francisco Giants and the Los Angeles Dodgers in San Francisco. pic.twitter.com/tEeLDJIJ8w