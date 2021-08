Tom Cruise a aterizat cu elicopterul în curtea unei familii. "Misiune posibilă" pentru starul de la Hollywood care filma

O familie din comitatul Warwickshire, în Anglia, a avut surpriza să-l vadă pe Tom Cruise aterizând cu elicopterul în grădină. Tom Cruise se află în Regatul Unit pentru filmările peliculei Misiune Imposibilă 7.

De la Misiune Imposibilă, la misiune posibilă pentru Tom Cruise. Actorul american a făcut o surpriză de proporții

Alison Webb a povestit la BBC cum a primit, împreună cu partenerul şi copiii lor, vizita neaşteptată a actorului american, aflat în Europa pentru filmări la "Mission: Impossible 7".

"Eram în grădină, era o zi frumoasă, copiii se jucau pe teren. Unul dintre ei m-a avertizat că au venit doi oameni. Am ieşit să le vorbesc şi m-au întrebat dacă pot folosi pajiştea pentru ca un elicopter să poată ateriza, pentru că un VIP voia să ajungă pe aeroportul din Baginton dar acesta era închis şi vedeta era în întârziere (...). Nu mă aşteptam la cineva atât de celebru", a spus ea, potrivit news.ro.

Alison Webb a povestit că actorul în vârstă de 59 de ani le-a mulţumit şi le-a oferit copiilor o călătorie cu elicopterul. Starul din "Vanilla Sky" a făcut şi fotografii cu familia.

Potrivit BBC, Tom Cruise şi actriţa Hayley Atwell sunt în prezent la filmări în centrul comercial Grand Central din Birmingham, care a fost închis parţial publicului.

Lungmetrajul regizat de Christopher McQuarrie este aşteptat să fie lansat în 2022.

Tom Cruise a întâmpinat dificultăți la filmarea Mission Impossible 7

Variety a anunțat că în producția "Mission: Impossible 7" a fost oprită timp de mai multe zile după ce o persoană a fost depistată cu Covid-19. Cel mai recent film al actorului se filma în Marea Britanie. Prima dată, filmările au fost oprite în luna februarie a anului 2020, iar mai apoi a avut mai multe opriri și reluări din cauza pandemiei.

Citește și: Suri Cruise, fiica lui Katie Holmes și Tom Cruise, se transformă într-o adevărată domnișoară. Cum a fost surprinsă de paparazzi

Chiar Tom Cruise a fost una dintre persoanele care și-au mustrat colegii din cauza nerespectării protocolului sanitar. Realizat de Christopher McQuarrie, filmul ar urma să fie lansat în mai 2022 în Marea Britanie. Partea a opta a francizei va fi filmată mai târziu anul acesta şi va fi lansată pe 2 noiembrie 2022.

De ce a înapoi Tom Cruise Globurile de Aur

Faimosul actor Tom Cruise a decis să înapoieze toate cele trei premii obținute la Globurile de Aur, în semn de protest față de Asociația Presei Străine la Hollywood.

Celebrul actor, care și-a creat un renume internațional datorită talentului său actoricesc, a decis să renunțe la cele trei premii, înapoindu-le Asociației Presei Străine la Hollywood.

Citește și: Tom Cruise a fost însoțit de noua lui iubită la meciul de la Wimbledon. Cine e și cum arată Hailey Atwell

Cele trei premii sunt Premiul pentru cel mai bun actor căștigat pentru filmul “Jerry Maguire”, Premiul pentru cel mai bun actor căștigat pentru filmul “Born on the Fourth of July” și Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar obținut pentru filmul “Magnolia”.

Motivul pentru care actorul a dorit să trimită înapoi aceste premii este în semn de protest cu privire la lipsa de diversitate care se pare că afectează din ce în ce mai mult această asociație de la Hollywood.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi