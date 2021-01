Topul celebrităților care au câștigat cel mai mult în ultimul an. Cine se află în fruntea clasamentului

Emily Blunt, pe numele său adevărat Emily Olivia Leah Blunt, este o actriță britanico-americană, în vârstă de 37 de ani. Aceasta este cunoscută în special pentru rolul din filmul "My summer of love", iar în prezent interpretează rolul principal feminin în „Jungle Cruise“.

Frumoasa actrița nu a simțit lipsa banilor în aceasta pandemie, mai mult de atât, aceasta a mai adăugat la averea sa încă 22.5 milioane de dolari.

5. Meryl Streep

Le cei 71 de ani, Meryl Streep este o actriță foarte îndrăgită și apreciată, iar averea sa este una considerabilă.

Aceasta a câștigat în anul 2020 o sumă de 24 milioane de dolari. Rolurile din „The Prom“ şi „Little Women“ i-au adus succesul și au ajutat-o la sporirea averii sale.

Actrița a jucat și în comedia „Let Them All Talk“, care este difuzată pe HBO, iar de pe urma ei mai câștigă 5 milioane de dolari.

4. Melissa McCarthy

Melissa McCarthy este o actriță de comedie, iar la vârsta de 50 de ani este una dintre cele mai cunoscute staruri de la Hollywood. Aceasta este gazda emisiunii „Little Big Shots“, difuzată de NBC și a jucat în „Thunderforce“ şi „Superintelligence“, cele două filme realizate de către soțul ei.

În ultimele luni, Melissa a câștigat 25 milioane de dolari.

3. Gal Gadot

Gal Gadot se situează pe locul trei cu o avere de 31.5 milioane de dolari. La cei 35 de ani, actrița este de o frumusețe uimitoare și a impresionat cu talentul său, iar rolul său de Wonder Woman a atras toate privirile.

Celebritatea a mai primit un cec de 20 de milioane de dolari pentru rolul său din „Red Notice“, conform sursei citate.

2. Angelina Jolie

Toți s-au așteptat ca superba și celebra Angelina Jolie să se situeze pe primul loc, însă cineva a reușit să o detroneze. Actrița are 45 de ani și s-a bucurat de un succes imens datorită rolului său din filmele "Мaleficent: Mistress of Evil" şi "Rome Away".

Angelina Jolie a câștigat în ultimul an suma de 35.5 milioane de dorari, însă o mare parte dintre ei provin din rolului principal pe care îl va interpreta în producţia Marvel The Eternals, care are un buget de 200 de milioane de dolari.

1. Sofia Vergara

În fruntea clasamentului se află Sofia Vergara, o actriţa columbiano-americană, în vârstă de 48 de ani, care a cucerit inima fanilor. O mare parte din suma pe care a câștigat-o în anul 2020 provine din America's Got Talent, unde este jurată.

Sofia a câștigat în ultimele 12 luni mai mult de 43 de milioane de dolari.