Toți își amintesc de ''Betty cea urâtă'', însă nu mulți știu cum arată ea acum. Ana Maria Orozco a devenit o femeie extrem de sexy

Betty cea urâtă s-a transformat într-o veritabilă divă, care stârnește invidie cu talia suplă pe care o lasă la vedere.

Actrița de origine columbiană a mai apărut și în alte producții care s-au bucurat de succes, printre care Ecomoda, derulat între anii 2001-2002 sau The Return of Lucas, în 2016. Cel mai recent proiect în care celebra actriță de telenovele a fost implicată este serialul ''Stolen Away - Perdida'', care este difuzat și pe Netflix.

Filmul spune povestea unui bărbat care se lasă arestat pentru a da de urma celui care i-a răpit fiica, conform imdb. Însă bărbatul nu ajunge în orice fel de închisoare, ci în cea mai terifiantă dintre cele existente pe teritoriul Columbiei.

De-a lungul anilor, Ana Maria Oruzco a fost căsătorită de două ori, potrivit heraldodemexico.com. Primul soț a fost actorul Julián Arango, însă căsnicia dintre ei a durat doar un an de zile, din 1999 până în 2000.

În 2005, actrița l-a luat de bărbat pe muzicianul Martín Quaglia, iar povestea lor de dragoste s-a sfârșit în 2012. Ana Maria Oruzco are și doi copii din căsnicia cu Quaglia, pe Lucrecia Quaglia, în vârstă de 16 ani și pe Mia Quaglia, în vârstă de 11 ani.