Toți o știu pe Melania, dar puțini au văzut-o pe Ivana. Cum arată prima soție a lui Donald Trump

"I-am spus: Cred că ar trebui să foloseşti Twitter. Este un nou mod de comunicare, o nouă tehnologie", a povestit Ivana Trump adăugând că a argumentat că este cea mai bună modalitate sa transmită ceea ce doreşte, fără ca sensul afirmaţiilor sale să fie deturnat.

Ea a reamintit şi că Trump i-a oferit postul de ambasador în Cehia, dar a ales să-şi păstreze "viaţa perfectă".

"De ce să renunţ la iarna în Miami, la vara în Saint Tropez şi la primăvara şi toamna din New York? Am o viaţă perfectă", a spus ea.

Cine este Melania Trump, actuala soție a lui Donald Trump? De la fata modestă, la model de top și iubita celor mai bogați oameni

Tatăl era vânzător de maşini şi membru al Partidului Comunist, iar mama, lucrătoare la o fabrică de textile din Svenica. În adolescenţă visa să defileze pe principalele podiumuri ale industriei modei şi planurile au devenit, parţial, realitate, după ce a ajuns la New York.

Soția lui Donald Trump a făcut furori pe internet! Melania Trump și-a luat o lopată și s-a apucat de săpat

Studia arhitectura şi designul la Universitatea din Ljubljana când, în 1992, revista slovenă Jana a organizat concursul anual Look of The Year. Primele trei clasate au primit contracte la Paris, Milano şi Viena. Melania Knavs a fost una dintre ele.

Melania Trump a lăsat cartea și a mers să fie model la Milano

A renunţat la facultate şi s-a mutat la Milano, unde a lucrat câţiva ani în principal ca model pentru diverse reviste. În 1996, a ajuns la New York. A apărut într-o reclamă pentru Camel, panou amplasat în Times Square, şi într-un număr special al revistei Sports Illustrated. Într-o noapte, în clubul Kit Kat din Manhattan, modelul în vârstă de 28 de ani la acel moment l-a cunoscut pe magnatul Donald Trump, în vârstă de 52 de ani.

În 1999, Howard Stern a intervievat-o pentru emisiunea lui radio. A răspuns fără reţinere la întrebări precum cât de des întreţine relaţii sexuale cu Trump şi dacă este dezbrăcată. O atitudine faţă de presă şi public complet diferită de cea din ultimii ani.

Trump şi Melania au fost despărţiţi o perioadă, dar şi-au reluat relaţia

FOTO | În timp ce Trump este "pătat de sânge", soția lui, Melania Trump, este omagiată pentru lupta împotriva hărțuirii

În 2001, ea a primit o viză de şedere cunoscută popular ca „Einstein”, acordată personalităţilor străine cu „abilităţi extraordinare”, între care laureaţilor Nobel sau artiştilor cunoscuţi la nivel mondial. În acel an, potrivit The Washington Post, programul a fost atribuit doar pentru 3.000 de persoane, mai puţin de 1% din totalul vizelor acordate. Avocaţii primei doamne nu au dezvăluit până în prezent documentele depuse pentru solicitarea acesteia.

La gala Met din 2004, unul dintre cele mai importante evenimente din lume, Trump a cerut-o pe Melania în căsătorie.

În 2004, Melania a devenit a treia soție a lui Trump

Anul următor, într-o biserică episcopală din Palm Beach, Melania Knavs a devenit a treia soţie a lui Donald Trump. A devenit astfel cetăţean american şi l-a născut în 2006 pe Barron. „Am doi fii. Copilul meu mic este Barron şi copilul meu mare este Donald”, spunea ea într-un interviu citat de El Pais, potrivit news.ro

Trump s-ar afla în plin proces de divorț. Melania se învârte în brațele altui bărbat. Cine este misteriosul amant

Melania ar fi "evadat" din căsnicia cu Trump înainte de anul 2016, când Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale. Aceasta nu s-a mutat imediat la Casa Albă. Inițial, aceasta a declarat că vrea să rămână în New York până când fiul ei Barron termină anul școlar.

Scriitoarea Monica Byrne susține că lucrurile nu ar fi așa. Prima doamna a Statelor Unite este implicată într-o relație cu șeful securității filialei Tiffany, situată chiar în Trump Tower, relatează International Business Times.

Noel Casler, fost angajat al emisiunii „The Apprentice,” sustine si el ca stie ce se intampla cu adevarat intre Melania si presupusul sau iubit, Hank Siemers.

Scriitoarea Monica Byrne susține că lucrurile nu ar fi așa. Prima doamna a Statelor Unite este implicată într-o relație cu șeful securității filialei Tiffany, situată chiar în Trump Tower, relatează International Business Times.

Noel Casler, fost angajat al emisiunii „The Apprentice,” sustine si el ca stie ce se intampla cu adevarat intre Melania si presupusul sau iubit, Hank Siemers.

Cum arată Hank Siemers?

Intre timp, Political Flare a enumerat lucrurile pe care le-ar fi descoperit despre iubitul Melaniei si relatia ei cu presedintele Statelor Unite.

Publicatia sustine ca documentele de divort erau deja semnate de cuplul american, iar cei doi erau cat pe ce sa finalizeze procesul atunci cand Donald Trump a fost ales presedinte.

Melania continua sa fie „legata” in mariajul cu Trump pana cand mandatul sau se va termina. De asemenea, exista zvonuri care sugereaza ca presedintele american stie despre relatia sotiei sale cu Siemers si ca nu este deranjat.

Intre timp, Political Flare a enumerat lucrurile pe care le-ar fi descoperit despre iubitul Melaniei si relatia ei cu presedintele Statelor Unite.

Publicatia sustine ca documentele de divort erau deja semnate de cuplul american, iar cei doi erau cat pe ce sa finalizeze procesul atunci cand Donald Trump a fost ales presedinte.

Melania continua sa fie „legata” in mariajul cu Trump pana cand mandatul sau se va termina. De asemenea, exista zvonuri care sugereaza ca presedintele american stie despre relatia sotiei sale cu Siemers si ca nu este deranjat.