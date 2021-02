Transformare spectaculoasă pentru Shaun Weiss după ce a renunțat la droguri. Cum arată azi actorul din Mighty Ducks

Dentistul a declarat pentru Page Six că oferă refacerea danturii pe gratis pentru Weiss, dat fiind faptul că dinții actorului au fost complet distruși de dependența de metamfetamină și vrea ca acesta să se bucure de viață.

Întregul proces, ce include nu doar dinți noi, ci și curățarea infecțiilor, ar fi costat în mod normal aproximativ 80.000 de dolari.

Shaun Weiss, who famously portrayed Goldberg in Mighty Ducks, celebrated his one year of sobriety on Wednesday: https://t.co/OIZnGdyMVe pic.twitter.com/R2fukR10eX