Transformarea uimitoare prin care a trecut un membru al clanului Kardashian. Cât a slăbit Rob Kardashian

În 2010, Robert era un puști slab, care se alia mereu cu Scott Disick pentru a se distra în show-ul Keeping Up With the Kardashians. Din cauza depresiei, el a început să se îngrașe și a devenit nemulțumit de propriul look.

Din cauza faptului că nu era fericit în propria lui piele, Rob a preferat să nu meargă la nunta surorii sale cu Kanye West, în 2014.

După ce a fost diagnosticat cu diabet în 2015, Rob a știut că trebuie să schimbe ceva la stilul său de viață. De-a lungul anilor, el a dus o luptă continuă împotriva propriului corp, străduindu-se să nu mai aibă o greutate care fluctuează.

Inițial, când a început procesul de slăbire, el cântărea aproximativ 136 kg și a reușit să slăbească cu greu câteva kilograme. În 2019, când s-a apucat serios de sport, a pierdut 9 kilograme.

În iunie 2020, el a profitat de ziua surorii sale Khloe Kardashian pentru a arăta întregii lumi cât a slăbit și cât de bine arată, fiind și el mândru și încrezător de când i s-a schimbat viața. Rob nu se oprește aici. Surse apropiate ale clanului Kardashian au declarat pentru HollywoodLife.com că Robert vrea să continue procesul de transformare.

Schimbarea lui lăudabilă, care i-a făcut pe membrii familiei sale să fie mândri de el, este vizibilă și în ultimul sezon al reality-show-ului Keeping Up with the Kardashians. De curând, a apărut trailerul pentru ultimul sezon și se pare că va fi plin de emoții.