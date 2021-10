Trucul din bătrâni folosit de Mădălina Ghenea pentru a-și păstra frumusețea și sănătatea. Așa reușește să arate impecabil

Actrița și modelul este o femeie cu adevărat răvășitoare, care a impresionat cu trăsăturile sale unice peste Ocean. Ea a făcut carieră pe marile ecrane, dar și pe unele dintre cele mai importante podiumuri.

Cum își menține frumusețea Mădălina Ghenea. Trucul pe care îl folosește

Fără doar și poate, trupul său este lipsit de imperfecțiuni, iar trecerea timpului nu pare să-i afecteze în vreun fel strălucirea. Desigur, că ea apelează și la anumite tratamente care o ajută să se mențină atât de bine, iar unul dintre ele este chiar foarte vechi și multe persoane au renunțat să îl mai folosească, nu și ea.

Citește și: Mădălina Ghenea s-a înscris la facultate în Italia. Ce studiază actrița la vârsta de 34 de ani

Mădălina Ghenea a dezvăluit pe Instagram care este tratamentul pe care îl face pentru a se menține sănătoasă și frumoasă. Aceasta a împărtășit cu urmăritorii săi o fotografie care le-a dat de înțeles acestora ce truc folosește pentru a încetini trecerea timpului, potrivit Viva.

Actrița care o joacă pe Sophia Loren în "House of Gucci" folosește ventuze pentru a se menține sănătoasă și frumoasă. Trucul de frumusețe din bătrâni are numeroase beneficii asupra sănătății, printre care ajută circulația și eliminarea toxinelor.

Citește și: Mădălina Ghenea a scăpat din mână trofeul primit la Festivalul de Film de la Veneţia. Ce a zis imediat după

Aceasta a postat o fotografie cu spatele său pe care avea ventuze și urme de la ventuze. Dezavantajul este că rămân pe piele urme de la "gâtul" rotund al ventuzelor, însă actrița pare să nu se teamă de acest aspect.

Beneficiile terapiei cu ventuze. Mădălina Ghenea așa se tratează

Terapia cu ventuze este una benfică pentru corp și constă în plasarea unor cupe de sticlă sau cupe de silicon pe piele, pentru a crea un vid, astfel încât sângele este tras la suprafața pielii în anumite părți ale corpului care au nevoie de vindecare.

Terapia îmbunătățește circuitul sangvin, imunitatea organismului prin eliminarea toxinelor, reduce inflamațiile, calmează sistemul nervos, elimină blocajele și nodulii din țesuturi, relaxează și îmbunătățește starea generală de sănătate și buna-dispoziție.

La 31 de ani, superba românca un trup de invidiat și forme perfecte de care e mândră.

Citește și: Mădălina Ghenea, surprinsă de paparazzi internaționali la plaja cu fiica, în compania unui bărbat necunoscut

Mădălina Ghenea născută în Slatina este o actriță româncă, care și-a început cariera ca fotomodel. Încă de la o vârstă fragedă a fost în lumina reflectoarelor, participând la celebra emisiune tv „Tip Top Minitop”. Timp de 7 ani, Mădălina a luat lecții de balet, dar și de pian.

Cariera sa în domeniul modei a început la numai 15 ani, când a prezentat pentru celebrul creator Gattinoni. A participat la prezentări de modă în toată lumea, România, Italia, Germania, Japonia, Austria, Africa de Sud, Franța sau Spania. Prin urmare, Mădălina se declară „cetățean al lumii, cu viața într-o valiză”.

Modelul are o siluetă de viespe și dimensiuni perfecte pe care bărbatul le admiră. În ceea ce privește înălțimea, Mădălina Ghenea are 1,79 de metri în înălțime și are o greutate de 54-55 de kilograme.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express