Trupa care făcea furori în urmă cu doar câțiva ani se reunește. Marius Moga și Randi au dat marea veste. Iată ce planuri au.

Morandi a fost una dintre trupele autohtone care au cucerit încă de la primele piese publicul. Petrecerile din 2004 erau animate de muzica lor, iar succesul a venit rapid. Marius Moga și Randi au decis ulterior să meargă pe drumuri separate, însă muzica lor a rămas în mentalul colectiv.

Trupa Morandi se reunește! Ce planuri de viitor au cei doi artiști

După 20 de ani, cei doi au dat vestea cea mare, se reunesc și au în plan să cucerească publicul internațional.

Marius Moga și Randi vor lansa curând o nouă piesă, la care au lucrat mai bine de jumătate de an. Aceasta se va numi „No sleep”, conform unei surse, și face parte dintr-un album care va anunța revenirea în spațiul muzical.

„Noi am tot cochetat cu ideea să începem iarăși lucrul pentru Morandi. Am început munca de mai mult timp, dar acum, filmând clip la un nou single, am făcut și anunțul cu reîntoarcerea asta. Ne-am apucat de lucru cred că de mai mult de jumătate de an.

Avem un album gata și, da, nu știu, cred că a venit firesc. Amândoi am avut proiecte separate, fiecare pentru România, dar până la urmă noi am venit din piața internațională. Era drumul pe care trebuia să ne și întoarcem. Acolo sunt posibilitățile nelimitate”, a dezvăluit Randi, conform sursei menționate anterior.

Cei doi artiști sunt încrezători în muzica lor și cred că pot ajunge la inima publicului internațional. Aceștia au învățat enorm în timpul în care au profesat separat. Experiențele lor unice i-au ajutat să pornească un nou proiect mult mai personal și cu țeluri mai înalte.

„Am o încredere nebună lucrând împreună iarăși și făcând niște piesa care reflectă evoluția noastră ca producători și sunt mult mai bine pentru piața mondială. Noi nu am reușit să depășim anumite granițe, știi? Adică în Vest nu am intrat cu adevărat, dar cu piesele astea noi o să fim worldwide, cu siguranță.

Noi am mers până la granița cu Germania, am avut niște oferte care nu s-au concretizat din America de Sud, dar tot pe aici prin Balcani, Europa de Est, Asia Centrală am fost. Acum sunt 100% încrezător că o să depășim orice limită am avut-o în trecut.

E o revenire 100%, nu e doar o încercare, cu încrederea 100% că vom face lucrurile așa cum n-au mai făcut artiști din țara noastră. Sunt convins că vom ajunge în locuri în care n-au mai ajuns cei de la noi”, a mai adăugat Randi.