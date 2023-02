Tudor de la Fly Project și-a înșelat soția. Cum a trecut Anamaria peste infidelitatea lui. Frumoasa blondă l-a iertat

Cei doi nu au avut parte doar de lapte și miere în căsnicia lor. Un moment critic a fost atunci când artistul și-a înșelat soția, apoi s-au separat și împăcat la scurt timp.

Soția lui Tudor de la Fly Project a decis să-i mai dea o șansă, după episodul de infidelitate. Mesajul fostei prezentatoarei TV

Anamaria Ionescu și Tudor de la Fly Project s-au cunoscut acum mai bine de un deceniu, pe vremea când ea dansa în trupa artistului. S-au căsătorit în anul 2015 și au împreună o fetiță de cinci ani, pe nume Ilinca.

Cântărețul a recunoscut public, acum câțiva ani, că și-a înșelat soția. Pe atunci, el și Anamaria s-au separat, dar nu pentru mult timp, pentru că fosta prezentatoare TV a decis să-i mai dea o șansă.

„Consider că oamenii merită a doua șansă. Deja de la a doua e un caz pierdut, pentru că nu știi niciodată ce poate ieși. Multă lume ne-a întrebat dacă e ok să vorbești despre asta la televizor, că e o chestie intimă din viața noastră.

Eu consider că e ok. În primul rând, noi suntem super-mega-transparenți. Nu consider că dacă apari la televizor, trebuie să afișezi o viață perfectă, ideală, totul e roz. Înainte de această infidelitate, dacă m-ai fi întrebat dacă pot trece peste așa ceva, aș fi spus că nu, sub nicio formă.

Iată că viața m-a pus în fața faptului împlinit și mi-am dat seama că dacă iubești cu adevărat o persoană și simți că poți să construiești ceva cu ea, că poți să treci peste acel moment, în sensul în care să nu reproșezi.

Dacă simți că vrei să încerci să faci un efort pentru a uita, fă-o”, a spus soția lui Tudor de la Fly Project, conform Libertatea.

Motivul pentru care cei doi s-au împăcat

Separarea a fost, de fapt, un lucru benefic în viața lor, pentru că i-a pus pe gânduri și, astfel, și-au reconsiderat relația lor de cuplu. După suișurile și coborâșurile din viața de cuplu, ambii și-au dat seama că se iubesc și că nu pot trăi unul fără celălalt.

„Împăcarea nu a fost ușoară. Am stat mai mult de 6 luni separați. Eu mă așteptam să fie lapte și miere. Mă gândeam că o să îmi ceară în fiecare zi scuze, dar nu.

Am luat-o de la 0, după ce ne-am împăcat prima oară, am simțit că ceva nu e în ordine, scârțâie, ne-am mai despărțit o lună, nu ne-am vorbit deloc și acela a fost momentul în care ne-am dat seama că nu putem unul fără altul”, a mai povestit Anamaria Ionescu, mai scrie sursa citată.

Ambii s-au cunoscut în anul 2005, la TVR, dar nu a fost dragoste la prima vedere.

„Nici nu știu dacă dragostea la prima vedere este tocmai secretul unei relații închegate și de lungă durată. Noi ne-am luat timp și ne-am dat timp. Poate ăsta-i și motivul pentru care astăzi suntem aici', a povestit Tudor Ionescu pentru Viva! acum ceva timp.

