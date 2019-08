Ultima apariție a lui Marcel Toader la TV! Bărbatul ajunsese să lucreze pe şantier ca să scape de datorii

Marcel Toader, omul care a fost căsătorit cu Gabriela Cristea și cu Maria Constantin, s-a stins din viață sâmbătă, 3 august, în timp ce se afla în vizită la niște prieteni.

În urmă cu o lună de zile, însă, el a fost invitat în emisiunea lui Mihai Morar, de la Antena stars, unde a vorbit despre noua viața sa.

Atunci, bărbatul mărturisea că după șase divorțuri, a început să lucreze pe șantier ca să scape de datorii.

"Am revenit la meseria mea de suflet, lucrez sub soare, cu oamenii. Eu merg personal la lucrări cu fiul meu. Ne trezim la 5 dimineaţa, începem la 6. Am început cu recondiţionez piscine. Mă întreabă lumea când mă mai vede la televizor. Când negociez contractul merg aranjat, în rest merg în tricou şi pantaloni scurţi. Nu mi-e frică de muncă fizică", a spus Marcel Toader.