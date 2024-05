După intervenția chirurgicală la genunchi, interesul publicului s-a concentrat pe starea de sănătate a lui Florin Piersic. Cum se simte el în prezent!

Actorul a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, deoarece infecția inițial localizată în genunchi pare să se fi extins către inimă.

Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Florin Piersic, după operația la genunchi. A fost transferat la cardioogie

Medicii au furnizat primele informații despre evoluția sănătății sale, iar familia a solicitat respectarea intimității. Pe 30 aprilie, s-a aflat că Florin Piersic a suferit o operație de urgență după ce s-a simțit rău după un spectacol. Deși intervenția a fost un succes, actorul rămâne internat pentru supraveghere medicală.

Din cauza vârstei înaintate a maestrului, în vârstă de 88 de ani, a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj pentru o monitorizare mai atentă. Antena 3 a raportat că Piersic a fost mutat la terapie intensivă la acest institut, având în vedere și faptul că are un stimulator cardiac. Operația la genunchi a avut loc la Spitalul Militar din Cluj-Napoca și a fost un succes, dar acum actorul necesită timp pentru recuperare. Infecția inițială la genunchi s-ar fi extins către inimă, motiv pentru care a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj.

Familia sa a solicitat discreție, lăsând medicii să ofere informații despre starea sa de sănătate. Managerul spitalului a confirmat că starea actorului este stabilă și că primește îngrijiri adecvate, excluzând momentan posibilitatea unui alt transfer. Este sub tratament la secția de Cardiologie a Institutului, unde se asigură că primește toate îngrijirile necesare pentru recuperare.

„În momentul de față, se află internat pe secția de Cardiologie din Institutul nostru, sub tratament medicamentos, într-o stare stabilă. Suntem un institut care are tot ceea ce are nevoie pentru a trata un asemenea caz', a declarat Florin Crișan, managerul Institutului Inimii, scrie digi24.

Florin Piersic își pregătea retragerea din lumina reflectoarelor

În urmă cu fix un an, Florin Piersic anunța își pregătește retragerea de pe scenă și că „mai e puțin timp să mai poată să mai apară” și să-și vadă publicul.

Florin Piersic are o carieră de peste 60 de ani în lumea teatrului, a filmului și nu numai, fiind adorat de majoritatea românilor. El a avut recent spectacolul „Străini în noapte”, chiar de ziua sa de nume, de Florii, pe care l-a jucat în ultimii 15 ani de peste 1000 de ori. Între timp, a vorbit și despre iminenta sa retragere de pe scenă.

„Astăzi am spectacol – „Străini în noapte”. E programat de mult timp, nu mai sunt locuri. Toată lumea a venit să știe că astăzi sunt Floriile și toți care au mai găsit bilete au luat ca să vadă piesa pe care am jucat-o de multe ori, peste tot în toate orașele țării.Mă bucur că acest spectacol merge încă.

La Baia Mare am avut două spectacole, unde am fost primit extraordinar de publicul de acolo. Acolo am făcut eu filmul ‘Pintea’. Sigur că unii își mai aduc aminte de zilele când filmam eu acolo și aveam 40 de anișori.

Îi îmbrățișez pe toți cei care vă urmăresc, îmi face plăcere să le comunic fel de fel de vești. Pe toți îi îmbrățișez și le doresc tot ce îmi doresc mie și ceva în plus. Cu cea mai mare plăcere, românilor de pretutindeni le transmit toată iubirea mea și speranța că mai e puțin timp să mai pot să mai apar și să-i văd.

Mama mea avea vorbă care îmi plăcea foarte mult. Ea îmi spunea Florinel: „Florinele, vin Floriile cu soare și soarele cu Florii’. Din fericire, astăzi, unde sunt eu la Cluj, unde am cel 1282-lea spectacol în 15 ani cu „Străini în noapte” e soare” a spus, la acel moment, Florin Piersic pentru Antena3 CNN.