Un român celebru va interpreta rolul lui Donald Trump într-o nouă producție cinematografică. Cine s-a alăturat castului

Un actor celebru de origine română va interpreta rolul tânărului Donald Trump în producția cinematografică The Apprentice, în regia lui Ali Abbasi.

Au început filmările pentru producția The Apprentice, care îl are în centru pe Donald Trump | GettyImages, ProfiMedia

Filmările pentru producția The Apprentice au început de curând. Acțiunea se bazează pe începutul lui Donald Trump în universul afacerilor imobiliare în New York, în anii '70 și '80, potrivit Hollywood Reporter.

Cine va interpreta rolul lui Donald Trump în noua producție ciematografică și cine s-a alăturat distribuției

În rolul principal a fost distribuit Sebastian Stan. Actorul de origine română va interpreta rolul tânărului Donald Trump. Distribuției i s-au alăturat și Jeremy Strong, și Maria Bakalova.

Daniel Bekerman de la Scythia Films, Jacob Jarek de la Profile Pictures și Ruth Treacy de la Taylored Films sunt producătorii filmului.

Producătorii executivi sunt Sherman, Grant Johnson și Amy Baer, în asociere cu Kinematics a lui Mark Rappaport.

Din descrierea producției, se pobservă că The Apprentice este o poveste de mentorat, maestru - ucenic. O poveste de inițiere, care documentează amănunțit modul în care s-au pus bazele dinastiei americane.

Printre temele abordate sunt puterea, înșelăciunea și, bineînțeles, corupția.

Ce distincții a primit Sebastian Stan de-a lungul carierei la Hollywood

Sebastian Stan, actorul de origine română, a fost nominalizat la Premiile Emmy pentru rolul din miniseria biografică Pam & Tommy, de la Hulu, în care a jucat alături de Lily James. Acesta l-a interpretat pe Tommy Lee, bateristul.

Cel mai recent rol al lui Sebastian a fost în filmul Dumn Money, de la Sony, în care a jucat chiar în acest an.

De asemenea, a jucat în producția Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, dar și în I, Tonya, din 2017, bazat pe fapte reale.

Sebastian Stan este cunoscut pentru rolul său, ca Soldatul Iernii, în Universul Cinematic Marvel. El și-a făcut apariția în numeroase alte filme, însă cu roluri secundare.

Potrivit Libertatea, Sebastian s-a născut în Constanța, iar părinții săi au divorțat când avea doar doi ani. La vârsta de opt ani, Georgeta Orlovschi, mama sa, l-a luat cu sine și au părăsit România. S-au stabilit pentru o vreme în Viena, Austria, unde, Georgeta, a fost angajată ca pianistă, în urma Revoluției Române din decembrie 1989.

Primul contact cu lumea filmului l-a avut la vârsta de 10 ani, când a jucat în primul său rol: 71 Fragments of a Chronology of Chance, de directorul austriac Michael Haneke. După patru ani, s-a mutat în Comitatul Rockland, New York, Statele Unite.

Pentru ce roluri sunt recunoscuți colegii săi de platou

Nici colegii săi de platou nu sunt mai prejos. Jeremy Strong are în palmares un Emmy pentru rolul interpretat în serialul HBO Succession. Acesta l-a jucat pe Kendall Roy. De asemenea, a apărut în Armageddon Time, produs în 2022.

Maria Bakalova are în palmares o nominalizare la Oscar pentru Borat Subsequent Moviefilm. Actrița este cunoscută și pentru rolurile din Bodies Bodies Bodies și The Bubble.