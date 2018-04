Una dintre cele mai iubite cântărețe din lume și-a șocat fanii! A recunoscut că și-a șters mereu defectele în Photoshop: "În realitate, am celulită și vergeturi"

Este una dintre cele mai iubite artiste din lume și îndeamnă toate femeile să-şi iubească trupul aşa cum este el!

Demi Lovato, căci despre ea este vorba, spune că perfecţiunea nu există, drept dovadă a postat pe Instagram o serie de fotografii care demonstrează acest lucru. Şi, dacă în reviste, Photoshopul îi şterge toate defectele, Demi a arătat că nu are un corp impecabil, aşa cum s-ar putea crede. Are vergeturi, celulită şi nişte kilograme în plus.

Demi Lovato este o femeie încrezătoare şi realistă. Vedeta a mărturist în cadrul unui interviu televizat că îşi iubeşte defefectele. deoarece perfecţiunea nu există. Artista susţine că ceea ce vedem în mediul online sunt fie fotografii editate, fie modele care le induc tinerelor ideea de perfecţiune.



"Mă uitam pe Instagram, când am început să mă compar cu diverse modele. Iar atunci mi-am dat seama că cineva trebuie să le arate fanilor mei şi toţi celor care mă urmăresc, că ceea ce vedem nu este întodeaună ceva real", susține artista.

Iar Demi Lovato s-a dezbrăcat de inhibiţii în faţa fanilor. A postat fotografii care îi scoteau în evidenţă vergeturile, celulita şi kilogramele acumulate.