Valentina Pelinel a împlinit 42 de ani. Cum s-a lăsat fotografiată alături de Cristi Borcea și cei trei copii ai lor

Cristi Borcea și Valentina Pelinel sunt foarte rezervați în ceea ce privește viața personală, dar nu și atunci când vine vorba despre prietenii din mediul virtual. Cei doi preferă să își țină la curent urmăritorii cu evenimentele importante care se petrec în familia lor.

De asemenea, soția fostului președinte executiv și acționar al clubului Dinamo este destul de activă pe contul de Instagram. Aceasta publică des imagini în care apare alături de bărbatul care a cucerit-o și cei trei copii ai lor.

Cum s-a lăsat fotografiată Valentina Pelinel alături de Cristi Borcea și micuții lor, de ziua ei

Recent, Valentina Pelinel a ținut să își anunțe fanii că ziua de 8 decembrie este foarte importantă pentru familia ei deoarece își aniversează ziua de naștere. Așadar, soția lui Cristi Borcea a împlinit frumoasa vârstă de 42 de ani joi, 8 decembrie 2022.

Superba blondină a publicat o imagine emoționantă în care apare alături de partenerul său și cei trei copii ai lor. Aceștia s-au lăsat fotografiați într-un cadru înduioșător, chiar lângă brandul de Crăciun.

„#mybirthday #family #birthdaycake #christmastree #myday”, a fost descrierea folosită de Valentina Pelinel la poză.

Mai mult decât atât, Cristi Borcea a fost surprins în timp ce își săruta pasional soția pe obraz.

Imagine a strâns rapid mai bine de 1.000 de like-uri și o mulțime de urări din partea prietenilor virtuali.

„La mulți ani, fată frumoasă ❤️!”, „Cât de frumoși sunteți toți!”, „La mulți ani fericiți alături de cei dragi, să rămâi la fel de superbă!!! ❤️ 🌺”, „Ce familie frumoasă!! La mulți ani!! ❤️❤️” sau „La mulți ani fericiți!❤️”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

„Azi am mai adăugat un an în fila vieții. Am primit de la viață mai multe decât am cerut și asta e ceea ce poate fi mai frumos și interesant… o viață plină 🎈”, a mai scris Valentina Pelinel a descrierea unei alte postări.

De altfel, soția lui Cristi Borcea a ținut să mulțumească tuturor pentru mesajele frumoase pe care le-a primit de ziua ei: „Mulțumesc mult pentru urări fiecăruia dintre voi!🎈”.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, imagini rare de la nuntă

Valentina Pelinel și Cristi Borcea se mândresc cu o poveste de iubire extrem de frumoasă. Cei doi sunt împreună de mulți ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut trei copii minunați: două fetițe și un băiețel.

Aceștia au pășit în fața altarului împreună pe data de 30 septembrie 2018. Superba blondină a radiat de fericire la nunta cu fostul președinte executiv și acționar al clubului Dinamo. Aceasta a îmbrăcat o rochie lungă de mireasa care i-a scos în evidență cele mai frumoase părți ale corpului.

