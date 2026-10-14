Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Maurice Munteanu, atac dur la adresa lui Valerie Lungu, la Asia Express. Ce l-a deranjat: „Această meschinărie…”

Maurice Munteanu, atac dur la adresa lui Valerie Lungu, la Asia Express. Ce l-a deranjat: „Această meschinărie…”

Maurice Munteanu a avut un mesaj neașteptat pentru Valerie Lungu după votul de la Asia Express. Ce reproșuri i-a făcut concurentul în timpul cursei pentru ultima șansă.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 21:33 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 21:33
Maurice Munteanu, atac dur la adresa lui Valerie Lungu, la Asia Express. Ce l-a deranjat: „Această meschinărie…” | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Maurice Munteanu și Connie Preda au pornit în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express, după ce au fost votați de Valerie Lungu și partenerul ei, Alex Gîlcă.

Maurice Munteanu, declarații dure la adresa lui Valerie Lungu la Asia Express

În timp ce se îndreptau spre următoarea misiune, Maurice a făcut mai multe declarații la adresa concurentei, reproșându-i anumite lucruri și comentând parcursul acesteia în competiție.

Deși Valerie nu se afla în mașină alături de el, Maurice nu și-a ascuns nemulțumirile și a vorbit deschis despre votul primit, dar și despre experiențele prin care a trecut concurenta pe Drumul Mătăsii. Declarațiile sale au fost tranșante, iar tonul folosit a arătat că alegerea făcută de Valerie și Alex nu a trecut neobservată.

Articolul continuă după reclamă

În timpul cursei pentru ultima șansă, Maurice Munteanu a ironizat îngrijorarea pe care Valerie Lungu ar fi manifestat-o față de situația echipei sale. Concurentul a făcut referire și la momentele în care, în opinia sa, Alex Gîlcă ar fi ajutat-o pe Valerie să se descurce în anumite situații.

„Draga de Valerie, își făcea griji pentru noi. Cum a remarcat ea că am ajuns cu chiu, cu vai, la două imunități. Ce nu știe ea e că, dacă nu era băiatul ăla drăguț și foarte civilizat, nu ajungea nici măcar la aeroport. Nu e vorba de vot, e vorba de această meschinărie, de această ordinarie”, a declarat Maurice Munteanu.

Acesta a continuat seria reproșurilor, susținând că Valerie ar fi avut nevoie de ajutorul partenerului său pentru a depăși anumite momente dificile din competiție.

„E răutate. Fetița mea frumoasă a fost cu Vaida două zile, n-ai fost în stare să găsești nici ușa. Dacă nu era băiatul ăla, Alexei, cădeai în lac”, a mai spus concurentul.

Tensiuni pe Drumul Mătăsii, înainte de o nouă probă decisivă

Declarațiile lui Maurice au venit într-un moment în care fiecare echipă încearcă să își păstreze locul în competiție. Cursa pentru ultima șansă pune o presiune suplimentară asupra concurenților, iar voturile pot influența nu doar clasamentul, ci și relațiile dintre aceștia.

Pentru Maurice Munteanu și Connie Preda, provocarea este cu atât mai importantă cu cât trebuie să își continue traseul și să treacă de probele care îi așteaptă.

În același timp, votul lui Valerie Lungu și al lui Alex Gîlcă a scos la iveală nemulțumiri care au continuat să fie discutate chiar și după încheierea momentului votului.

Gabi Torje și Alexuc Ciurariu, surprinși de șoferița care i-a luat la autostop. Ce au observat în mașină: „Voia să fii L... Concurenții Asia Express, transformați în soldați de teracotă! Proba care le-a dat mari bătăi de cap:„Cine ne mai ia la ...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Mesajul tranşant al lui Ion Ţiriac Jr după ce a preluat averea de peste 2 miliarde de euro a tatălui său, Ion Ţiriac! Mesajul tranşant al lui Ion Ţiriac Jr după ce a preluat averea de peste 2 miliarde de euro a tatălui său, Ion Ţiriac!
Observatornews.ro Românii cu cancer duc două lupte: una cu boala, una cu cei care îi păcălesc cu vindecări miraculoase Românii cu cancer duc două lupte: una cu boala, una cu cei care îi păcălesc cu vindecări miraculoase
Antena 3 Surse. Elena Mateescu a trimis un mesaj intern angajaților ANM, despre scandalul cu Diana Buzoianu: „Îmi pare sincer rău” Surse. Elena Mateescu a trimis un mesaj intern angajaților ANM, despre scandalul cu Diana Buzoianu: „Îmi pare sincer rău”
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Concurenții Asia Express devin negustori și soldați ai Armatei de Teracotă. Emisiunea, din nou lider detașat de audienţă
Concurenții Asia Express devin negustori și soldați ai Armatei de Teracotă. Emisiunea, din nou lider detașat de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Răsturnare de situație la Asia Express! Ce echipe au ajuns automat la cursa pentru ultima șansă. Momentul care a schimbat totul
Răsturnare de situație la Asia Express! Ce echipe au ajuns automat la cursa pentru ultima șansă. Momentul care a...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x