Maurice Munteanu a avut un mesaj neașteptat pentru Valerie Lungu după votul de la Asia Express. Ce reproșuri i-a făcut concurentul în timpul cursei pentru ultima șansă.

Maurice Munteanu, atac dur la adresa lui Valerie Lungu, la Asia Express. Ce l-a deranjat: „Această meschinărie…” | Antena 1

Maurice Munteanu și Connie Preda au pornit în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express, după ce au fost votați de Valerie Lungu și partenerul ei, Alex Gîlcă.

Maurice Munteanu, declarații dure la adresa lui Valerie Lungu la Asia Express

În timp ce se îndreptau spre următoarea misiune, Maurice a făcut mai multe declarații la adresa concurentei, reproșându-i anumite lucruri și comentând parcursul acesteia în competiție.

Deși Valerie nu se afla în mașină alături de el, Maurice nu și-a ascuns nemulțumirile și a vorbit deschis despre votul primit, dar și despre experiențele prin care a trecut concurenta pe Drumul Mătăsii. Declarațiile sale au fost tranșante, iar tonul folosit a arătat că alegerea făcută de Valerie și Alex nu a trecut neobservată.

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În timpul cursei pentru ultima șansă, Maurice Munteanu a ironizat îngrijorarea pe care Valerie Lungu ar fi manifestat-o față de situația echipei sale. Concurentul a făcut referire și la momentele în care, în opinia sa, Alex Gîlcă ar fi ajutat-o pe Valerie să se descurce în anumite situații.

„Draga de Valerie, își făcea griji pentru noi. Cum a remarcat ea că am ajuns cu chiu, cu vai, la două imunități. Ce nu știe ea e că, dacă nu era băiatul ăla drăguț și foarte civilizat, nu ajungea nici măcar la aeroport. Nu e vorba de vot, e vorba de această meschinărie, de această ordinarie”, a declarat Maurice Munteanu.

Acesta a continuat seria reproșurilor, susținând că Valerie ar fi avut nevoie de ajutorul partenerului său pentru a depăși anumite momente dificile din competiție.

„E răutate. Fetița mea frumoasă a fost cu Vaida două zile, n-ai fost în stare să găsești nici ușa. Dacă nu era băiatul ăla, Alexei, cădeai în lac”, a mai spus concurentul.

Tensiuni pe Drumul Mătăsii, înainte de o nouă probă decisivă

Declarațiile lui Maurice au venit într-un moment în care fiecare echipă încearcă să își păstreze locul în competiție. Cursa pentru ultima șansă pune o presiune suplimentară asupra concurenților, iar voturile pot influența nu doar clasamentul, ci și relațiile dintre aceștia.

Pentru Maurice Munteanu și Connie Preda, provocarea este cu atât mai importantă cu cât trebuie să își continue traseul și să treacă de probele care îi așteaptă.

În același timp, votul lui Valerie Lungu și al lui Alex Gîlcă a scos la iveală nemulțumiri care au continuat să fie discutate chiar și după încheierea momentului votului.