Un vot a schimbat calculele la Asia Express, iar Valerie Lungu a avut parte de o surpriză neașteptată. Ce alegere a atras toate privirile și cine ajunge în cursa decisivă de pe Drumul Mătăsii.

Asia Express 2026. Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă: „Frate, frate, dar brânza e pe bani” | Antena 1

După o cursă plină de suspans, două echipe au ajuns în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. Alin Alexuc și Gabi Torje, alături de Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, s-au trezit într-o situație dificilă, în timp ce celelalte echipe au fost nevoite să decidă prin vot cine va ocupa cel de-al treilea loc în cursa care ar putea trimite doi concurenți acasă.

Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă

Miza a fost una importantă, iar voturile au scos la iveală atât strategii neașteptate, cât și reacții surprinzătoare. Valerie Lungu a avut parte de un moment la care nu se aștepta, după ce Maurice Munteanu a făcut o alegere diferită de cea pe care concurenta o anticipa.

Valerie Lungu, surprinsă de declarațiile lui Maurice Munteanu

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Înainte de vot, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au decis să-și folosească jokerul care le permitea să avanseze o poziție în clasament. Astfel, cele două au urcat în fața echipei formate din Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

A urmat momentul votului, în care fiecare alegere putea schimba echilibrul dintre concurenți. Maurice Munteanu a surprins-o pe Valerie Lungu prin decizia sa de a nu o nominaliza pe ea și pe iubitul ei. Mai mult, concurentul și-a exprimat aprecierea față de Alex Gîlcă și determinarea de care acesta a dat dovadă pe parcursul competiției.

Reacția lui Valerie nu a întârziat să apară. Concurenta a recunoscut că nu se aștepta la o asemenea atitudine din partea celui pe care îl considera un posibil rival.

„Dacă declarațiile sale au fost din suflet, sunt chiar impresionată”, a spus Valerie Lungu la testimoniale.

Voturi strategice și replici cu subînțeles la Asia Express

Nu toate alegerile au fost însă la fel de surprinzătoare. În timpul votului, au existat și decizii care au arătat că, pe Drumul Mătăsii, competiția primează uneori în fața relațiilor dintre concurenți.

Maurice Munteanu și Connie Preda au ales să le voteze pe Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, iar replica celor două concurente a lăsat loc de interpretări.

„Frate, frate, dar brânza e pe bani”, au spus Mirela și Oana la testimoniale, într-un moment care a evidențiat tensiunile și strategiile din spatele voturilor.

În urma deciziilor luate de concurenți, cea de-a treia echipă calificată la cursa pentru ultima șansă a fost cea formată din Maurice Munteanu și Connie Preda.

Cine riscă să plece acasă

Pentru trei echipe urmează o nouă provocare, într-o etapă în care fiecare secundă poate conta. Cursa pentru ultima șansă le pune la încercare rezistența, răbdarea și capacitatea de a găsi soluții în situații-limită.

Cine va reuși să își continue aventura pe Drumul Mătăsii și ce surprize îi așteaptă pe concurenți? Răspunsurile pot fi urmărite la Asia Express, la Antena 1 și în AntenaPLAY.