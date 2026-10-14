Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Valerie Lungu, surprinsă de votul lui Maurice înainte de cursa pentru ultima șansă. Reacții neașteptate sub presiunea competiției

Valerie Lungu, surprinsă de votul lui Maurice înainte de cursa pentru ultima șansă. Reacții neașteptate sub presiunea competiției

Valerie Lungu, surprinsă de votul lui Maurice Munteanu la Asia Express! Tensiunile cresc înainte de cursa pentru ultima șansă. Află ce s-a întâmplat pe Drumul Mătăsii.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 16:28 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 16:31
Valerie Lungu, surprinsă de votul lui Maurice înainte de cursa pentru ultima șansă. Reacții neașteptate sub presiunea competiției | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Valerie Lungu a fost surprinsă de declarațiile făcute de Maurice Munteanu la Asia Express. După o cursă strânsă, două echipe au intrat automat în cursa pentru ultima șansă, iar cea de-a treia a fost stabilită în urma votului concurenților.

Valerie Lungu, surprinsă de votul lui Maurice Munteanu

Presiunea competiției și-a spus cuvântul, iar strategiile și alianțele de pe Drumul Mătăsii au scos la iveală reacții neașteptate.

Alin Alexuc și Gabi Torje, alături de Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, se vor confrunta în această seară, de la ora 20:30, în cursa pentru ultima șansă. Pentru cea de-a treia echipă, votul concurenților a fost decisiv, iar alegerea făcută a generat tensiuni și discuții între participanți.

Articolul continuă după reclamă

Votul a adus în prim-plan declarații neașteptate și reacții care au demonstrat că, pe Drumul Mătăsii, lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par.

Valerie Lungu a fost luată prin surprindere de alegerea lui Maurice Munteanu, iar mărturisirile făcute în timpul competiției au arătat că presiunea poate schimba dinamica relațiilor dintre concurenți.

Într-o competiție în care fiecare decizie poate influența parcursul echipelor, voturile nu sunt doar simple alegeri, ci pot dezvălui strategii, nemulțumiri și alianțe neașteptate. Concurenții trebuie să cântărească atent fiecare mișcare, mai ales atunci când miza devine tot mai mare.

O nouă seară plină de tensiune la Asia Express

În ediția din această seară, telespectatorii vor afla ce echipă va ocupa cel de-al treilea loc în cursa pentru ultima șansă și cum vor evolua relațiile dintre concurenți după vot. Declarațiile acide, replicile cu subînțeles și reacțiile neașteptate promit să transforme această etapă într-un nou test de rezistență, atât fizică, cât și emoțională.

Cine sunt concurenții care își schimbă strategiile în ultimul moment? Ce alianțe se formează pe Drumul Mătăsii și cine riscă să ajungă într-o poziție dificilă înaintea unei probe decisive?

Răspunsurile vor putea fi urmărite în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, într-o nouă ediție Asia Express, în care fiecare vot poate schimba cursul competiției.

Reacția Mirelei Retegan la relațiile Mayei. Ce a dezvăluit tânăra despre atitudinea mamei sale: „Ți-a fost rușine cu min...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Presa străină divulgă averea Simonei Halep. Ce s-a aflat despre banii româncei Presa străină divulgă averea Simonei Halep. Ce s-a aflat despre banii româncei
Observatornews.ro Leguma tot mai cautată, care e mai scumpă decât carnea. Se vinde cu 30 de lei kilogramul Leguma tot mai cautată, care e mai scumpă decât carnea. Se vinde cu 30 de lei kilogramul
Antena 3 Surse. Elena Mateescu a trimis un mesaj intern angajaților ANM, despre scandalul cu Diana Buzoianu: „Îmi pare sincer rău” Surse. Elena Mateescu a trimis un mesaj intern angajaților ANM, despre scandalul cu Diana Buzoianu: „Îmi pare sincer rău”
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Concurenții Asia Express devin negustori și soldați ai Armatei de Teracotă. Emisiunea, din nou lider detașat de audienţă
Concurenții Asia Express devin negustori și soldați ai Armatei de Teracotă. Emisiunea, din nou lider detașat de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Răsturnare de situație la Asia Express! Ce echipe au ajuns automat la cursa pentru ultima șansă. Momentul care a schimbat totul
Răsturnare de situație la Asia Express! Ce echipe au ajuns automat la cursa pentru ultima șansă. Momentul care a...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x