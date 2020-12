Vedetele care au serbat Crăciunul doar în lenjerie intimă. Imaginile incendiare pe care le-au publicat pe Instagram

În perioada sărbătorilor 2020, Paris s-a filmat în timp ce proba 5 ținute sexy diferite de Crăciun, inclusiv una doar cu lenjerie intimă, scrie Daily Mail.

“Nu am putut alege o singură ținută de sărbători...așa că am purtat 5!” a scris pe ea pe Instagram, alături de video-ul în care își arăta numeroasele ținute, după care și-a încurajat fanii de pe rețeaua de socializare să aleagă ținuta preferată.

Printre favoritele fanilor s-a numărat și ținuta în care Paris purta o haină de blană falsă roșie lungă, sub care era îmbrăcată într-un set sexy de lenjerie intimă, tot de culoare roșie.

Vedeta a accesorizat ținuta și cu o pereche de pantofi de culoare roșie, plus o pălărie de Moș Crăciun.

Haina lui Paris avea și un mesaj pe spate - “Mai bine rămân dezbrăcată decât să port blană!” (trad. 'I'd rather go naked than wear fur!”)

În același segment, Paris a mai purtat și o rochie scurtă de culoare albastră, acoperită cu pene. O alta ținută a fost o rochie mulata, de culoare roșie.

Paris a mai publicat un video în care a expus doar ținută cu setul de lenjerie, alaturi de mesajul: “Moș Crăciun, sunt pe lista celor cuminți sau neastâmpărați anul asta?”

Miley Cyrus s-a fotografiat topless, într-un costum de Moș Crăciun

Miley Cyrus, în vârstă de 28 de ani, a ales și ea o ținută sexy de sărbători. Spre deosebire de Paris, Miley a optat pentru un costum de Moș Crăciun, însă a decis să se fotografieze topless.

Citește și: Sora lui Miley Cyrus calcă pe urmele ei. Cât de dezbrăcată apare Noah în cel mai recent videoclip

Miley a avut și o altă ținută provocatoare. Ea a ales un corset de culoare roșie, cu tema de Crăciun, pe care l-a accesorizat cu o pereche de mănuși roșii, cu blană albă, și cu căciula clasică de Crăciun.

Miley s-a fotografiat și într-un corset negru, provocator, cu un bici din piele neagră în mână. Corsetul se oprea sub bust, ce era acoperit cu semne negre pe care scria “Cenzurat”.

Alături de imagini, Miley a publicat și mesajul: “Poate Crăciunul nu vine dintr-un magazin. Poate Crăciunul înseamnă puțin mai mult”.

Miley nu a ezitat să publice imaginile sexy, îmbrăcată doar în lenjerie intimă cu tema de Crăciun, spre încântarea fanilor, care s-au grăbit să îi complimenteze look-ul în comentarii.