Vero Căliman dă cărțile pe față după plecarea din Gașca Zurli: „Nu are legătură cu vârsta”. Ce spune despre o posibilă întoarcere

Vero Căliman, fosta Fetiță Zurli, a vorbit deschis despre adevăratele motive care au stat în spatele deciziei de păsări gașca Mirelei Retegan. La două luni de la vestea că pleacă din trupa în care a activat 15 ani, aceasta are un nou loc de muncă. Ce dezvăluiri a făcut, în exclusivitate.

Invitată în platoul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Star, fosta fetiță Zurli nu s-a ferit să vorbescă deschis. Vero Căliman a povestit cum a arătat perioada de după Gașca Zurli pentru ea, dar și ce planuri de viitor are.

Aceasta a ținut să clarifice câteva dintre speculațiile care au apărut după ce a părăsit trupa. Astfel, a dezvăluit că decizia ei nu are nicio legătură cu vârsta.

„În viața fiecăruia sunt momente și momente, și fiecare început are un sfârșit, cum îmi place mie să spun. Lucrurile nu se termină, se transformă. (...) Plecarea mea nu are nicio legătură cu vârsta, în niciun caz. De-a lungul anilor eu am făcut, am văzut înainte, asta era treaba mea, asta aveam de făcut. Credeam foarte tare, în continuare cred foarte tare în proiect, credeam foarte tare în ce făceam acolo și ulterior, foarte târziu, au venit gândurile. Nu mi-am făcut niciodată planuri, nu am avut un plan concret, inclusiv în timp ce eram în proiect lumea m-a întrebat ce o să fac după. Nu știu ce-o să fac după, acum sunt aici, acum fac asta, după o să văd ce-o să fac și iată că am reușit să fac. Reușesc să fac destul de multe și pe sufletul meu și asta mă face foarte bucuroasă”, a dezvăluit ea.

Plină de energie, așa cum o știu fanii, actrița a depănat amintiri pe canapeaua de la XNS, dar a explicat și cu ce se ocupă în prezent. După ce a renunțat la rolul fetiței Zurli, aceasta s-a angajat ca director artistic la o școală de teatru pentru copii. Mai mult decât atât, alături de cei mici, pregătesc două spectacole pentru 1 și 2 iunie.

Ea a precizat că în continuare colaborează cu Răzvan Marina, cunoscut ca Truli, care de asemnea a părăsit Gașca Zurli.

„Fac cursuri de teatru cu copiii de două ori pe săptămână și pregătim un spectacol, Peter Pan, am ales această piesă pentru că sunt foarte mulți copii și am vrut ca fiecare să aibă șansa să aibă măcar o mișcare pe scenă ca să zic așa. Avem emoții, pentru că pe 1 iunie va avea premiera în fața familiei acolo în sat, iar pe 2 iunie voi merge cu ei la Târgoviște, acolo unde eu voi prezenta un festival de animație pentru copii, iar ei au fost invitați să joace”, a mai spus tânăra.

Ce spune Vero Căliman despre o posibilă întoarcere în Gașca Zurli

Întrebată dacă a fost grea ruptura de Gașca Zurli și de personajul pe care l-a interpretat timp de 15 ani, Vero Căliman a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor. Chiar dacă pentru scurt timp, a simțit că și-a pierdut identitatea, fosta Fetiță Zurli s-a desprins acum complet de proiect și privește cu încredere către viitor.

„Schimbarea este bună și de obicei odată cu schimbarea vin și dureri ca să zic așa dar vine și foarte mult nou dacă ești deschis. Am descoperit multe lucruri noi la mine. Am descoperit că pot mult mai mult decât îmi imaginam, am descoperit că am în mine niște resurse… (...) Nu pot să spun răspicat de ce am plecat, în primul rând pentru că este încă un cocktail de emoții, sentimente, lucrurile s-au întâmplat într-un ritm ciudat, diferit. (...) Nu a fost o decizie de moment”, a spus Vero Căliman.

Actrița a mai menționat că deși a luat decizia de a ieșit din gașcă după ce a gândit-o mai mult timp nu poate spune cu siguranță că nu s-ar mai întoarce niciodată. Cu toate acestea, nu plănuiește să reia rolul Fetiței Zurli.

„Am învățat între timp să nu spun niciodată niciodat. Mi s-a mai întâmplat să mă răzgândesc, (...) Din alt punct de vedere, așa, dacă mă uit la felul în care funcționez eu și încerc să-mi descopăr tiparul, observ că în majoritatea situațiilor din viața mea am stat, am stat, dar în momentul în care am spus punct a fost punct. Vom vedea”, a încheiat tânăra.