Vestea care a speriat o ţară întreagă! Elena Merişoreanu, primele informaţii după OPERAŢIE: "Nici nu mai putea vorbi"

Elena Merişoreanu a suferit o intervenţie chirurgicală recent, iar fanii s-au îngrijorat când au auzit această veste. În exclusivitate pentru Antena Stars, cunoscuta cântăreaţă a povestit ce i s-a întâmplat.

"Am fost la un eveniment, aproape de Baia Mare, unde am cântat pe răguşeală. Am cântat la un cort, unde era căldură mare şi aer condiţionat. Am cântat peste o oră şi ceva cu orchestra. Am plecat a doua zi spre casă şi am mers în maşina cu aerul condiţionat în faţă. Am ajuns acasă mută. M-am dus la doctor şi mi-a zis că am un nodul pe partea stângă şi că trebuie să mă operez. M-am operat acum aproape 2 săptămâni, totul a decurs foarte bine, mă simt foarte bine acum. Sunt în repaus vocal pentru o perioadă, fac exerciţii fonetice şi aerosoli. Fanilor mei le transmit că îi iubesc şi că nu voi renunţa la muzică. Pe 4 septembrie voi avea un eveniment, de altfel toată luna septembrie va fi plină de evenimente", a spus Elena Merişoreanu în exclusivitate pentru Antena Stars.