Viața tristă a Biancăi Sârbu. La 20 de ani, a trecut prin momente cumplite. Soțul i-a murit pe scenă, lângă ea: "S-a uitat la mine şi a căzut cu capul pe clapă"

Pentru unii, la 20 de ani, viaţa abia începe. Pentru ea, la 20 de ani, viaţa i-a dat cea mai mare lovitură. Dacă o vezi la televizor, te atrage din prima. Are ceva al ei, are un zâmbet frumos, are o voce caldă, are o privire blândă. Însă atrecut prin iad.