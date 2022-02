Vica Blochina, dată în judecată pentru datoriile la întreținere. Ce sumă are de plătit vedeta

Vica Blochina are o mare problemă, uită să-și achite întreținerea, spun cei care au dat-o în judecată pentru a treia oară de către asociaţia de proprietari și este la al treilea proces pierdut.

Ce spune Vica Blochina despre proces și datorii

„Nu mă ascund. Am o problemă cu administrația de ani de zile. A fost o problemă de când am cumpărat această casă. Când am cumpărat, noi am preluat o datorie despre care eu chiar nu am știut. Au crescut foarte mult penalitățile. Când am vrut să mă înțeleg cu ei nu am putut, m-am certat, știi că eu sunt rea. Am zis, nu vreți așa, nu vreți. Nu e vorba să mă dea afară cineva din casă.

M-au dat de multe ori în judecată, e a patra, cincea oară. Mă hărțuiesc, într-adevăr. Nu știu, sunt foarte mari penalitățile. Mă doare capul… Apartamentul costă jumătate de milion de euro. Dacă ei vor să-l vândă pentru 100 de milioane, să-l vândă, eu sunt fericită. Îmi iau alt apartament, în altă parte. Dacă vrea cineva să cumpere apartamentul meu, e de vânzare”, a spus Vica Blochina în urmă cu câteva luni.

