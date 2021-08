Vica Blochina, primele declarații după ce s-a spus că a fost evacuată din casă împreună cu fiul său

Conform vedetei, ea se află în proces, de mai bine de câțiva ani, cu administrația clădirii în care locuiește. Vica Blochina spune că a cumpărat apartamentul cu datorii, care, din cauza penalizărilor, s-au transformat în sume uriașe.

Ce spune Vica Blochina despre zvonurile că a fost evacuată din propria locuință

”Nu mă ascund. Am o problemă cu administrația de ani de zile. A fost o problemă de când am cumpărat această casă. Când am cumpărat, noi am preluat cu o datorie despre care eu chiar nu am știut. Au crescut foarte mult penalitățile. Când am vrut să mă înțeleg cu ei nu am putut, m-am certat, știi că eu sunt rea. Am zis, nu vreți așa, nu vreți. Nu e vorba să mă dea afară cineva din casă.

M-au dat de multe ori în judecată, e a 4-5a oară. Mă hărțuiesc, într-adevăr. Nu știu, sunt foarte mari penalități. Mă doare capul... Apartamentul costă jumătate de milion de euro. Dacă ei vor să-l vândă pentru 100 de milioane, să-l vândă, eu sunt fericită. Îmi iau alt apartament, în altă parte. Dacă vrea cineva să cumpere apartementul meu, e de vânzare.”, a spus Vica Blochina.

Ea a subliniat că-și dorește să se mute de acolo, însă nu dorește să locuiască la casă, ci tot la apartament. ”Oricum, am mai multe proprietăți. La casă nu vreau să mă mut, e foarte mult de muncă. Tot timpul se strică ceva, taie iarba, am stat la casă, nu-mi place.”, a mai adăugat blondina în timpul emisiunii prezentate de Andrei Ștefănescu și Natalia Mateuț de la Antena Stars.

Ce se scria despre datoriile Vicăi Blochina

În presă s-a scris că Vica Blochina, fosta iubită a lui Victor Pițurcă, ar fi pierdut apartamentul de lux pe care îl deține într-un complex de apartamente de fițe din Capitală. Acest lucru s-ar fi întâmplat din cauza datoriilor pe care ea le-a avut la întreținere.

Locatarii blocului din care face parte și apartamentul ei s-ar fi plâns de faptul că ea nu plătește regulat întreținerea, iar suma care s-ar fi acumulat a fost de circa 3.000 de euro, acesta fiind motivul pentru care locuința ei a fost scoasă la licitația, iar suma cerută ar fi de 300 de ori mai mare decât ar costa imobilul.

