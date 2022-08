Vica Blochina s-a sărutat la ziua ei cu o femeie celebră din România. Cum au arătat cele două și ce gest intim au făcut

Vica Blochina a avut parte de o petrecere de zile mari de ziua ei, la un local de fițe, unde a invitat mai multe vedete autohtone. Invitată la eveniment a fost și Irisha care i-a furat un sărut Vicăi și a publicat pe rețelele de socializare momentul neașteptat.

Vica Blochina și Irisha, gestul neașteptat la petrecerea aniversară a Vicăi. Cum au apărut ele două pe internet

Vica Blochina este cunoscută pentru petrecerile excentrice pe care le organizează des, de ziua ei. Însă în acest an parcă a întrecut măsura cu surprizele pe care le-a pregătit. Iată că ea și Irisha și-au oferit un sărut pe buze una celeilalte, iar cea din urmă a făcut totul public pe Instagram, unde i-a și urat La mulți ani Vicăi.

Fanii au putut observa faptul că cele două au devenit foarte bune prietene, iar acest lucru nu a putut decât să-i bucure. Cele două au petrecut cu voie bună, alcool și multă muzică, iar fotografiile nu au încetat să curgă pe Instagram.

Vica Blochina, dată în judecată pentru datoriile la întreținere

Vica Blochina s-a confruntat în trecut cu o mare problemă, a uitat să-și achite întreținerea, spuneau cei care au dat-o în judecată pentru a treia oară de către asociaţia de proprietari și este la al treilea proces pierdut.

„Nu mă ascund. Am o problemă cu administrația de ani de zile. A fost o problemă de când am cumpărat această casă. Când am cumpărat, noi am preluat o datorie despre care eu chiar nu am știut. Au crescut foarte mult penalitățile. Când am vrut să mă înțeleg cu ei nu am putut, m-am certat, știi că eu sunt rea. Am zis, nu vreți așa, nu vreți. Nu e vorba să mă dea afară cineva din casă.

M-au dat de multe ori în judecată, e a patra, cincea oară. Mă hărțuiesc, într-adevăr. Nu știu, sunt foarte mari penalitățile. Mă doare capul… Apartamentul costă jumătate de milion de euro. Dacă ei vor să-l vândă pentru 100 de milioane, să-l vândă, eu sunt fericită. Îmi iau alt apartament, în altă parte. Dacă vrea cineva să cumpere apartamentul meu, e de vânzare”, a spus Vica Blochina în urmă cu mai mult timp.

