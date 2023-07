Vica Blochina și-a arătat trupul bine lucrat, la cei 47 de ani ai săi. Fosta balerină a pozat nud, după ce a slăbit mai multe kilograme, în urma operației de micșorare a stomacului.

Blondina le-a arătat fanilor din mediul online două imagini cu ea, dintr-o cameră de hotel. Vica Blochina și-a arătat o parte din corpul ei bine lucrat, pozând complet goală.

Cea mai cunoscută amantă din România a pozat nud la 47 de ani. Imaginile publicate de Vica Blochina, după conflictele cu fiul ei

Fosta balerină a adunat, doar pe Instagram, aproape 250.000 de urmăritori, cărora le-a împărtășit câteva imagini cu ea nud, la 47 de ani: „Oglindă, oglinjoară…”, a pus ea la descriere.

Blondina a reușit să slăbească mai multe kilograme, după ce și-a micșorat stomacul, acum câteva luni. În podcastul ei de pe YouTub, Femeia deasupra, a lămurit câți bani a scos din buzunar pentru operația gastrică și ce regim are nevoie să țină.

„48 de ore am stat în spital. Ce înseamnă plicatura gastrică? Este micșorare de stomac. Costul operației este undeva la 3.900 de euro, se face o analiză completă înainte de operație. Ce am voie să mănânc?

Creme de legume, piureuri, dar mai mult lichide. Apoi piureuri mai solide și apoi după o lună ai voie să revii cu mâncarea normală. (…) Dacă mănânci mai mult și mai repede, ai o senzație de sufocare și îți vine să vomiți, deci trebuie să mănânci extrem de încet.

Nu este o operație grea, este destul de ușoară. E tocmai bine. În momentul acesta, sunt pe butoiul cu pulbere! Îmi vine să mănânc orice și pe oricine, dar nu mai poți!

Prima săptămână am stat numai pe supe clare, acum sunt pe piureuri, chestii pasate ca la bebeluși și, după o lună, pot să încep să ciugulesc. Nu am avut deloc dureri. Ca senzație e ca o mică arsură, o gastrită. Am însă restricții! Beleaua mare e că încep acum vacanțele și eu trebuie să merg la Mykonos și nu am voie deloc alcool. Nu pot să beau și eu o tequilla. La asta nu cred că rezist! Nu se poate!”, a declarat Vica Blochina.

Fosta amantă a fostului selecționer al naționalei Victor Pițurcă a mers într-o vacanță binemeritată, în Turcia, unde are parte de cele mai bune condiții.

„După foarte mulți ani am ales să merg în Turcia la un resort, eu nu sunt adepta resorturilor, că aici de obicei e mai mult pentru copii, dar acum sunt într-o locație pe care foarte multă lume a lăudat-o, aici găsești absolut tot ce ai nevoie.

Pentru că eu mi-am făcut o operație la stomac, eu nu pot merge la distracție, nu pot nici să mănânc, nici să beau, și am zis să fac ceva pe liniște, am ales un resort foarte mișto în Turcia, am all-inclusive, pot să ciugulesc când vreau eu, prefer să mănânc foarte puțin, dar mai des.

Sunt condiții foarte, foarte bune aici, am ales Turcia cea mai convenabilă variantă pentru acest an. Sigur dacă mergeam în altă parte mai pe distracție îmi era greu și sigur greșeam din punct de vedere alimentar. Stau o săptămână în vacanță.

Cea mai ieftină cameră pentru 7 zile costă 7200 de euro, pe aceasta am ales-o eu. Mi s-au confirmat toate review-urile hotelului pe care le-am citit înainte să vin. Ce m-a convins pe mine să vin în acest loc e că în fiecare an sunt invitați pentru oaspeții hotelului cântăreți foarte renumiți, vin de exemplu J.Lo, Christina Aquilera, Black Coffee, Jason Derulo o să vină acum în vara aceasta. Mi s-a părut wow, că dacă ești cazat în acest hotel ai totul inclus, chiar și aceste concerte cu mari cântăreți”, a spus Vica Blochina pentru Spynews.ro.

Cum se înțelege Vica Blochina cu fiul ei, Edan, care a rămas să locuiască la tatăl său

Victor Pițurcă și Vica Blochina au trăit, în secret, o poveste tumultuoasă de dragoste, în timp ce fostul selecționer al echipei naționale avea deja copii și o soție acasă. Din aventura care a durat 16 ani, a rezultat un fiu, pe Edan, care acum locuiește la tatăl său și unde Maria Pițurcă, soția fostului fotbalist, are grijă de copil.

Recent, într-un interviu acordat pentru Click!, blondina i-a propus lui Edan să meargă împreună într-o vacanță, însă băiatul ar fi refuzat-o. În plus, i-a cerut să nu mai vorbească despre el în emisiunile TV, citează Libertatea.

„Fiul meu e bine, ieri am vorbit cu el și l-am întrebat dacă vrea să meargă cu mine în vacanță. Nu vrea să meargă, vrea să meargă la Craiova. Are 17 ani. Vă imaginați că nu mai zboară cu mama în vacanță (...). Nu mă lasă să vorbesc despre el (n.r. la TV sau în presă)! Nu mă lasă. Oricum, el e un copil introvertit și nu îi place publicitatea deloc, dar este un copil extrem de inteligent!

Are multe hobby-uri. Sportul, fotbalul și gătește excepțional de bine! Doamne, dar când stătea la mine acasă îmi gătea tot timpul! Făcea burgeri, făcea paste, făcea mâncăruri la cuptor. Are un talent extraordinar! Mulți bărbați sunt mai talentați decât femeile la gătit. Mă surprindea tot timpul”, a mai zis Vica Blochina pentru Click!.