Vica Blochina a dezvăluit cu ce sumă le plătește pe femeile care îi fac curat în casă. Vedeta recunoaște că este risipitoare

Vica Blochina a vorbit, de curând, despre stilul luxuriant de viață cu care este obișnuită, dezvăluind care sunt sumele de bani care îi întră lunar în conturi. De asemenea, fosta balerină a mai mărturisit și că are ajutor de nădejde la curățenie, iar pentru asta nu se uită deloc la bani!

Cum se descurcă Vica Blochina la capitolul finanțe. Cu cât le plătește pe fetele care îi fac curat în casă

La un moment dat, Vica Blochina dezvăluia că și-a deschis un magazin online cu accesorii, lăudându-se și cu un concept unic pe piața din România, un business cu lenjerii de pat, fabricate din materiale fine, care nu necesită călcare:

„În urmă cu aproape șase luni am implementat în România un concept unic: lenjeriile ce nu necesită călcare. Acest sistem a reusit să ușureze munca femeilor. Am fost pionierul acestui concept care a luat amploare, însă am decis că pot face ceva mult mai bun, motiv pentru care acum vin cu o altă surpriză, care cu siguranță le va bucura atât pe doamne, dar mai ales pe burlaci.”, a declarat Vica Blochina, în urmă cu ceva timp, pentru click.ro.

Recent, blondina a dezvăluit câți bani câștigă lunar din afacerile sale, dând de înțeles că anul trecut a dus-o mai greu la capitolul finanțe. Cu toate acestea, blondina recunoaște că este obișnuită cu opulența și mereu găsește ceva de făcut cu banii. Astfel, ea a mai dezvăluit că nu se ocupă singură de casă, angajându-și ajutoare care să-i facă treaba atunci când își dorește:

„(...) Eu am fete care fac-mi fac curat în casă. Le dau 250 de lei pe zi. Una dintre ele are pensia 1.500 de lei și am întrebat-o cum trăiește. Mi-a spus că face o ciorbă și mănâncă zile la rând din ea. Anul trecut a fost unul foarte greu pentru mine. Dacă acum doi ani făceam între 20.000 și 40.000 de euro pe lună din afacerea mea online, anul trecut am avut momente când făceam 2.000 - 3.000 de euro pe lună și a fost foarte greu. Așa ajung să mă întreb cum ar fi să nu pot să-mi iau ce vreau eu dintr-un supermarket. Eu sunt foarte risipitoare. Nu stau banii la mine. Găsesc imediat ceva de făcut.”, a dezvăluit Vica Blochina, la podcast-ul „TARE DE TOT” cu Viorel Grigoroiu, citată de CANCAN și Digisport.

Vica Blochina a dezvăluit că Victor Pițurcă a fost iubirea vieții ei: „Am crescut pe lângă el”

Vica Blochina a recunoscut că fostul fotbalist rămâne „iubirea vieții ei”, cu toate că legătura amoroasă cu Victor Pițurcă i-a adus multe prejudicii asupra imaginii sale publice:

„Cred că da, a fost iubirea vieții mele. Am făcut multe lucruri pentru această relație, el nu a făcut nimic. A fost un om care mi-a schimbat cursul vieții, am crescut lângă el și m-am maturizat. A fost alegerea mea și am plătit scump. Pe lângă faptul că sunt cea mai criticată amantă din România, tot conceptul meu despre iubire s-a spulberat când m-a părăsit, în timp ce eram însărcinată.”

„Nu am mai avut încredere în nimeni și nu am mai dat doi bani pe niciun bărbat. Nu am mai iubit pe nimeni și mi-a afectat relația mea cu bărbații, în general. Am plătit scump, crede-mă! În următoarele relații, vedeam partenerii că suferă și-mi plăcea. A fost un șoc emoțional, am suferit foarte mult.”, a spus Vica Blochina, citată de Digisport.

