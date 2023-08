Victor Cornea, primele declarații despre relația cu Andreea Bălan. Cum îl ajută vedeta în cariera de tenismen

Cu toate că preferă discreția, Victor Cornea făcut primele declarații despre legătura pe care o are cu Andreea Bălan. Iată ce a dezvăluit jucătorul de tenis despre relația amoroasă cu vedeta!

Andreea Bălan și Victor Cornea și-au oficializat relația în ziua în care cântăreața a împlinit frumoasa vârstă de 39 de ani.

De atunci, blondina postează constant, pe rețelele de socializare, conținut alături de tenismen și nu încetează să își exprime recunoștința pentru faptul că acesta a apărut în viața sa. Iată cum descrie sportivul relația cu Andreea Bălan!

Ce a spus Victor Cornea despre relația cu Andreea Bălan: „Avem o conexiune divină”

Într-un interviu acordat unei emisiuni difuzate pe postul de televiziune Digi Sport, Victor Cornea a vorbit despre performanțele sale sportive, dar și despre relația pe care o are, în prezent, cu Andreea Bălan.

Jucătorul de tenis a dezvăluit că legătura cu iubita sa are un impact pozitiv asupra carierei sale:

„Prefer să fiu rezervat pe acest subiect, dar vreau să spun că avem o conexiune divină și o iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg. Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunea pe care o avem împreună. Cam atât despre partea emoțională (n.r. - râde)! Sunt fericit și liniștit, cu siguranță. O apreciez foarte mult (n.r. - pe Andreea Bălan), îmi doresc să o am alături, îmi dă mai multă încredere și putere. Mă susține cu toată inima și îmi place că vrea să învețe să joace, să învețe cum merge tot sistemul. Asta îmi dă foarte mare încredere în noi. O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren și asta se vede în rezultate. Sincer, nici nu mă gândesc la diferența de vârstă, cumva nici nu știu diferența. E o conexiune divină și asta e tot ce contează.”, a spus Victor Cornea, în emisiunea „Așii Tenisului” de la Digi Sport.

Victor Cornea, despre performanțele sale sportive

Victor Cornea a mai dat de înțeles că traversează cea mai bună perioadă din cariera sa de jucător de tenis.

În prezent, tenismenul ocupă locul 76 ATP la dublu, iar, în anul 2023, el a câștigat cinci turnee Challenger la dublu (Oeiras, San Remo, Rovereto, Tenerife și Oeiras 5), potrivit sursei citate mai sus.

Printre următoarele obiective ale românului se numără: să intre în Top 50 ATP și să participe la Turneul Campionilor 2024:

„Mă gândesc la Turneul Campionilor (n.r. – la dublu). Am avut și în acest an obiectivul acesta, însă, odată cu accidentarea lui Franco Skugor, nu mă mai gândesc. Însă, îmi doresc să ajung anul viitor. Pentru anul acesta, obiectivul principal este să termin în primii 50 (n.r. – în clasamentul ATP la dublu) și să consolidez un parteneriat, pentru a putea juca toate turneele mari anul viitor. Schimbând tot timpul, este dificil. Vreau să construiesc cu același partener, așa ar fi ideal.”, a mai spus Victor Cornea în cadrul emisiunii „Așii Tenisului” de la Digi Sport.