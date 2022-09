Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea, a împlinit 5 ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatoarea TV: „Mi-au dat lacrimile”

Gabriela Cristea se mândrește ori de câte ori are cu familia sa minunată pe rețelele sociale. Moderatoarea de la Mireasa - Capriciile Iubirii publică des imagini cu fiicele și soțul său pe contul oficial de Instagram.

De asemenea, prezentatoarea TV nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața sa. De curând, aceasta și-a anunțat urmăritorii că ziua de 23 septembrie este una foarte importantă deoarece fiica sa cea mare își aniversează ziua de naștere.

Vedeta a publicat mai multe fotografii memorabile cu Victoria în mediul online, iar alături de acestea a mai atașat un mesaj de-a dreptul emoționant.

Gabriela Cristea și-a emoționat urmăritorii de pe Instagram cu o descriere senzațională de ziua fetiței sale, Victoria

Pentru că este foarte activă pe contul de Instagram, Gabriela Cristea nu a uitat să le spună internauților că este sărbătoare mare în familia ei. Aceasta a distribuit pe contul de Instagram o serie de poze cu fiica sa cea mare alături de un mesaj emoționant, de ziua micuței.

Victoria a 5 anișori, iar mama sa nu s-a putut abține să nu-i transmită câteva cuvinte frumoase în mediul online.

Citește și: Gabriela Cristea, portret înduioșător de familie. Cum au arătat fiicele ei în prima zi de grădiniță: „Emoții, angoase, bucurie”

„5 ani! Uitandu-mă la pozele cu ea, mi-au dat lacrimile de emoție…iar acum plâng de-a binelea. M-am rugat pentru ea și chiar am implorat, dar ea trebuia să vina în lumea asta fix acum 5 ani. Blândă și generoasă, cu dorința să învețe toate tainele lumii, ne lumineaza viața ca un far. Știe să aprecieze lucrurile și revarsă dragoste cu generozitate și bucurie. Ea este mica mea mare și o să rămână așa toată viața. La mulți ani, Victoria! Sunt fericită, măgulită și privilegiată că sunt mamica ta. Am să fiu mereu lumina care să te ocrotească. Mami, tati și Iris te iubesc pănă la stele!”, a scris Gabriela Cristea vizibil emoționată și mândră de copilul său minunat.

Imaginile cu Victoria au acaparat toată atenția prietenilor virtuali, motiv pentru care postarea a strâns mai bine de 1.000 de like-uri. Un lucru este evident, Gabriela Cristea se mândrește cu o familie superbă, două fiice minunate și un soț grijuliu.

„La mulți ani!! O copilărie frumoasă și un drum în viață plin de iubire și împliniri sufletești!❤️”, „La mulți ani sănătoși, să vă bucure viața cu zâmbetul ei mereu.💕”, „Să vă trăiască sănătoase, să vă bucurați de ele ❤️” sau „Ce mesaj frumos! La mulți ani, Victoria!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online ce și-au dorit să transmită urări și complimente.

Citește și: Gabriela Cristea și-a luat admiratorii prin surprindere: „Trebuie să fac schimbări majore”. Ce decizie a luat prezentatoarea TV

De altfel, Gabriela Cristea este foarte atașată de micuțele sale. Aceasta are o relație foarte specială cu cele două fiice ale sale, motiv pentru care toate momentele petrecute alături de ele sunt de neuitat.

Doina Teodoru, apariție surpriză la Chefi la cuțite. Vezi episodul 10 în AntenaPLAY.