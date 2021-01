Victoria Silvstedt, incendiară la plajă. Cum a încins imaginația tuturor modelul de 46 de ani

În 1996, Victoria a apărut pentru prima dată în Playboy, după care a primit și titlul de Playmate of the Year în 1997. De atunci, ea a apărut des în revistă, plus multe alte publicații precum FHM, Glamour și GQ.

Inițial, Victoria a vrut să devină medic veterinar, după care a visat la o carieră în schi, însă un accident a curmat această cale în viață.

Într-un interviu acordat pentru Female First, Victoria a făcut câteva declarații privind cariera sa de model și ce secrete ascunde lumea modellingului, potrivit Daily Mail.

“Mi-am început cariera de model la o vârstă fragedă, în Paris, pe când aveam 18 ani. Îmi amintesc că mă înfometam să pot încăpea în haine și a fost o experiență uimitoare, am făcut prezentări de modă pentru Valentino, Chanel, deci a fost o onoare”, mărturisește modelul.

Victoria a avut și un reality show în 2008, numit Victoria Silvstedt: My Perfect Life, pe canalul de televiziune E!. Vedeta a avut și o carieră în muzică, dincolo de cea de pe podium, și a apărut și în numeroase campanii importante (precum cea Guess) și filme în anii 90.

Recent, Victoria Silvstedt a avut o apariție incendiară pe plaja din Miami. Îmbrăcată într-un top negru ce i-a scos în evidență bustul generos și o fusta de culoare crem, ce a aprins imaginația fanilor.