Foto-ghicitoare.Femeia care este ceva ce nu pare. La prima vedere Victoria Silvstedt e o tânără sexy. Ce surpriză au avut bărbații

Câțiva ani mai târziu, potrivit wikipedia.org, frumusețea tinerei nu a trecut neobservată și a ajuns să participe la concursul de frumusețe Miss Suedia. Ea a ajuns în topul 10 cele mai frumoase femei din țara sa natală și o agenție de modelling din Paris a remarcat-o.

Astfel, ea a ajuns să lucreze cu diverse case de modă faimoase, precum Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, Givenchy, Loris Azzaro și Valentino. De asemenea, în 1996, ea a ajuns și într-un număr al revistei Playboy, după ce Hugh Hefner a aflat despre frumusețea ei.

La începutul anilor 2000, frumoasa Victoria a apărut și în diverse publicații de fashion. Aceasta și-a început chiar și cariera de actriță, la sfârșitul anilor ’90, când a jucat în Malibu, CA și Melrose Place.

Tânăra și-a descoperit și pasiunea pentru muzică, ia în 1999 a scos primul ei album, Girl on the Run. În 2006, frumosul model și-a lansat propria linie de lenjerie intima numită Very Victoria Silvstedt, la săptămâna modei de la Londra.

Talentata Victoria a fost căsătorită între anii 2000 și 2009 cu Chris Wragge. În prezent, ea este iubita lui Maurice Dabbah.

Cum a apărut modelul la plajă, în St. Barts

Încă din luna noiembrie, frumoasa Victoria se află în vacanță insula St. Barts. Blondina a făcut furori cu trupul ei sexy, în costum de baie. Deși are 46 de ani, Victoria se menține în formă, având un corp tonifiat, care pare veșnic tânăr.

Ce dezvăluiri a făcut Victoria despre cariera de model

Într-un interviu acordat pentru Female First, Victoria a făcut câteva declarații privind cariera sa de model și ce secrete ascunde lumea modellingului, potrivit Daily Mail.

“Mi-am început cariera de model la o vârstă fragedă, în Paris, pe când aveam 18 ani. Îmi amintesc că mă înfometam să pot încăpea în haine și a fost o experiență uimitoare, am făcut prezentări de modă pentru Valentino, Chanel, deci a fost o onoare”, mărturisește modelul.