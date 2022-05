Viorel Lis este infectat cu o bacterie misterioasă. Fostul primar al Capitalei e internat de urgență

Viorel Lis are 78 de ani și se pare că vârsta înaintată este tot mai aprigă pentru el. Anul trecut a suferit un preinfarct și o semipareză la picioare, a trecut prin Covid-19, iar anul acesta avut un accident casnic, care i-a adus arsuri ce l-au trimis pe masa medicilor.

Viorel Lis a ajuns la spital de urgență. Fostul edil este infectat cu o bacterie misterioasă: “A avut tot felul de simptome”

Acum acesta trece prin clipe dificile, după ce a ajuns din nou la spital infectat fiind cu o bacterie misterioasă, care îi pune în dificultate și pe medici. Oana Lis, partenera lui de viață a dat toate detaliile despre ce se întâmplă cu fostul edil.

”Sunt la o clinică. În ultimul timp, Viorel a avut tot felul de simptome. Azi are o internare de o zi. A luat o bacterie, dar nu știu de unde. El în ultimul timp a tot fost prin clinici. Trebuie să descoperim ce e cu această bacterie. Trebuie să facă o colonoscopie. Îi e frică, dar trebuie să o facă”, a declarat Oana Lis.

Oana Lis a declarat în cadrul unei emisiuni TV, că starea generală de sănătate a soțului său nu ar fi una tocmai bună, având constant stări de rău.

După mai multe situații în care Viorel Lis a ajuns la limită, Oana Lis s-a pregătit pentru ce este mai rău și i-a cumpărat un loc de veci: ”Nu credeam că se mai întoarce acasă. M-am pregătit… Sincer, Viorel nu avea nici loc de veci, vorbit cu verișoara lui și i-am făcut un loc de veci”, a declarat, în urmă am cu ceva timp, Oana Lis.

Aceasta povestește că bătrânețea este grea pentru Viorel Lis, iar ea face tot posibilul să îl ajute.

„Am ajuns asistenta lui Viorel. Bravo lui că și-a luat nevastă tânără, a știut el de ce, și uite că ne-au prins atâția ani împreună! El de abia se mai mișcă săracul și prin casă. Intră în șosete ca să facă duș! Asta e vârsta, n-ai ce-i face! Bine că am scăpat măcar de Covid-ul ăsta. El a rămas cu o tuse, eu, în schimb, am avut probleme psihice, am rămas cu stări de anxietate foarte urâte”, a mai spus Oana pentru aceeași sursă.

