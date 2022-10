Viorel Lis, mari probleme financiare. Fostul edil al Capitalei o duce greu cu pensia pe care o are

Viorel Lis se confruntă de ani buni cu grave probleme de sănătate, nu puține fiind vizitele la medici. Fostul primar al Capitalei a ajuns de multe ori la spital, iar tratamentele pe care le urmează sunt și ele costisitoare. Recent, soțul Oanei Lis a mărturisit că se descurcă din ce în ce mai greu cu banii, având în vedere că pensia pe care o are nu îi acoperă mereu toate cheltuielile financiare.

În cadrul unui interviu recent, Viorel Lis a vorbit despre perioadele grele prin care a trecut în ultimii ani. Fostul edil a rămas și paralizat din cauza problemelor de sănătate, iar soția lui a fost nevoită la un moment dat să își amaneteze verigheta pentru a face rost de bani.

Viorel Lis se descură din ce în ce mai greu pe plan financiar

Amintindu-și de acele momente, Lis a mărturisit că nu se descurcă foarte bine pe plan financiar. Fostul edil a explicat că nu deține proprietăți și nici nu are o pensie mare, contrar credințelor publicului. Din fericire însă, starea sa de sănătate este una mult mai bună în prezent.

„Am avut o perioadă grea, foarte grea, când credeam că nu o să îmi mai văd casa și soția, dar am trecut prin ele. (...) Eu am avut și încă am diabet. Și prima dată am avut o operație de colecist care era foarte gravă.

Am fost internat, pe urmă am avut o semipareză care nu m-a mai lăsat să mă mișc singur, mă ajuta cineva. Pe urmă am avut infarctul acela la care am avut o intervenție (...) Am rămas paralizat! Nu mai pot să merg. (...)

Eu nu am bani foarte mulți, îmi pare rău, de multe ori m-au atacat unii că am făcut, că am dres, dar acum se uită lumea în contul meu, se uită la ce proprietăți am și nu am nimic”, a mărturisit Viorel Lis, pentru Antena Stars, citat de Spynews.

Ce pensie are Viorel Lis. Cine îl ajută pe fostul edil

Viorel Lis a preferat de fiecare dată transparența, astfel că nu a ascuns niciodată suma pe care o primește din partea statului drept pensie. Fostul edil primește 3.5000 de lei pe lună, fiind ajutat financiar și de soți alui, Oana Lis, care a terminat facultatea de psihologie și activează în domeniu.

„Eu trăiesc din pensia pe care o iau și cam atât, cum să spun... este foarte greu, foarte greu. Pensia mea nu este pensie din aceea mare, este pensie de inginer, de 35 de milioane (n.r 3.500 de RON) pe lună. Atât am pensia. Mai face și ea (n.r Oana Lis) a terminat facultatea și mai face ore de psihologie”, a adăugat fostul edil al Capitalei, pentru sursa anterior menționată.

