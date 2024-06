Vlad Gherman, în lacrimi pe platoul de filmare pentru serialul Lia - soția soțului meu. Actorul a primit aplauze de la colegii săi

Vlad Gherman și toți colegii săi din serialul Lia – soția soțulu meu au avut ieri ultima zi de filmare din sezonul 4. Cu toții au avut mari emoții atunci când au filmat ultimele secvențe.

Oana, Vlad, Ana Bodea, Mara Oprea, Cristina Ciobănașu și mai mulți actori care fac parte din distribuție au postat numeroase imagini pe Insta Story despre ultimele secvențe filmate pentru Lia, soția soțului meu.

Actorii serialului Lia - soția soțului meu, cu ochii în lacrimi la ultima zi de filmare

Mulți dintre ei erau cu ochii în lacrimi pentru că se încheiau filmările serialului, un proiect de suflet pentru ei.

Vlad Gherman a postat un video de la încheierea filmărilor pe contul lui de Instagram. Actorul apare plângând din cauza emoțiilor, iar toți colegii săi aplaudă încheierea proiectului care i-a unit atât de tare și i-a făcut să fie ca o familie.

La descrierea video-ului, Vlad a adăugat un text emoționant:

“Va multumesc…Va multumesc…Nu am cuvinte. Plang si acum cand scriu! Calatoria mea a inceput de acum multi ani. Un capitol mare se incheie astazi! Va iubesc si va multumesc ca ati fost alaturi de mine. De la A la Z toti cei din echipa de filmare si de productie! Nu in ultimul rand va multumesc voua ca ati urmarit toate serialele in care am jucat! ❤️ Va iubesc!”

Înainte să plece din Buftea de la filmări Vlad și-a dorit să ia un suvenir care să îi amintească mereu de personajul lui, Andi. Actorul a ales să păstreze cerceii pe care i-a purtat Andi în serial.

Oana Gherman a postat și ea o serie de stories pe Instagram din cabina în care se schimba și spunea că urma să filmeze ultima secvență ca Nadia. Actrița era vizibil emoționată, spunând că deși abia așteaptă să fie în concediu, o să fie îi fie foarte dor de colegi și de serial.

Oana a distribuit și ea video-ul postat de soțul ei și a scris “Evident că acest moment m-a îndoit cel mai tare, pentru că e al meu și pentru că știu cât înseamnă acest final pentru el. To new beginnings, my love”.

De asemenea, Oana a mai spus că le-a făcut o surpriză tuturor și le-a adus înghețată pentru a sărbători cum se cuvine finalul filmărilor pentru serialul Lia.

Cristina Ciobănașu a postat și ea un Reell în care a inclus câte un mesaj de la fiecare actor care spune ce simte în ultima zi de filmare.

Video-ul emoționant, cu actorii cu ochii în lacrimi, a strâns mii de vizualizări.

La descriere, Cristina a adăugat un mesaj emoționant:

“LIA - azi a fost ultima zi de filmare🥹❤️ O să ne fie dor…Vă mulțumim tuturor și ne vedem din toamnă pe micile ecrane cu ultimul sezon, sezonul 4.”

Ultimul sezon din serialul Lia - soția soțului meu, sezonul 4, se anunță unul inedit, cu răsturnări de situație, în care personajele deja îndrăgite vor impresiona cu talentul lor actoricesc.