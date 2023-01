Vlad Gherman și Oana Moșneagu, pe plajă, în costume de baie, în cea mai tandră ipostază. Cum s-au pozat cei doi îndrăgostiți

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au publicat o serie de imagini de la plajă, unde au apărut în ipostaze de vis, în costum de baie și și-au oferit îmbrățișări. Iată cât de romantici au fost cei doi în vacanță!

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au distrat de minune în vacanța din Thailanda, unde au mers să se distreze alături de mai mulți prieteni. Aceștia au surprins cele mai senzaționale imagini cu priveliștile de acolo, dar și cu specifica lor cultură.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu, imagini de senzație din Thailanda. Cât de frumoși au arătat cei doi

Vlad Gherman și Oana Moșneagu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mult timp. Aceștia petrec foarte mult timp împreună și merg des în vacanțe, însă cea de acum le-a întrecut pe toate. Cei doi au împărtășit imagini din locațiile de vis cu fanii lor pe Instagram.

Actrița Oana Moșneagu a publicat și un mesaj emoționant despre anul 2022.

„Thailanda, 3 ianuarie 2023, ziua 2. Am fost pe Kamala Beach, o plajă care la 20 de min de mers cu tuk tuk-ul de Patong, zona în care ne-am cazat. Tuk tuk-ul ne-a luat 500 de bahți, adică undeva la 15 dolari. Plaja e drăguță, apa nu e wow, dar apa aia care te lasă cu gura căscată e pe plajele de pe insule.

Acolo plănuim să ajungem în următoarele zile. Până atunci, am mâncat aici la un restaurant-tarabă o mâncare la care o să visez când o să fim acasă. Bună rău de tot. Mâine se anunță vreme rea, adică averse, nu știm ce să facem cu ziua asta, da’ vedem noi.

Atât din Phuket, momentan. Zi faină, că a noastră e aproape de sfârșit”, a scris ea pe Instagram.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu se gândesc la căsătorie. Ce a declarat actorul din serialul „Lia: Soția soțului meu”, de la Antena 1

Actorul din îndrăgitul serial românesc Adela, care se difuzează, în prezent, în fiecare joi pe Antena 1, se gândește serios să treacă la pasul următor când vine vorba de povestea de dragoste cu actrița Oana Moșneagu.

Vlad Gherman a avut parte de mai multe schimbări în ultimii ani, atât în plan personal, cât și profesional. După aproape un deceniu de relație, actorul și fosta lui parteneră, Cristina Ciobănașu, au decis să meargă pe drumuri separate.

Când și-a cunoscut viitoarea iubită, pe platourile de filmare pentru serialul Adela, atât Vlad Gherman, cât și Oana Moșneagu se aflau în alte relații de cuplu. Pe atunci, nici nu se punea problema de a fi mai mult decât prieteni și colegi de breaslă.

Totuși, destinul a făcut ca cei doi să-și dea o șansă, iar de mai mult de un an trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Ambii s-au mutat împreună și se gândesc să facă pasul cel mare în relația lor de cuplu, mai exact să se căsătorească.

Într-un interviu acordat pentru Unica, Vlad Gherman a povestit că ultimul an a fost destul de greu, mai ales pe plan personal, pentru că și-a pierdut ambele bunici.

„Aș spune că a fost un an greu. Este anul în care mi-am pierdut ambele bunici și a fost un an foarte greu pe plan personal. A fost un wake-up-call pentru mine că trebuie să încep să petrec mai mult timp cu părinții pentru că sunt singurii pe care îi mai am. Doar din punctul ăsta de vedere pot să zic că a fost un an greu”, a transmis Vlad Gherman.

