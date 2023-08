Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au logodit. Reacția de milioane a actriței când iubitul ei se pune în genunchi | VIDEO

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au logodit, iar momentul cererii în căsătorie a fost unul emoționant. Actorul s-a pus în genunchi în fața iubitei sale la finalul unei piese, chiar în fața publicului, și i-a pus marea întrebare. Emoționată, Oana a spus ”DA”.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi formează un cuplu de doi ani și acum au trecut la următorul pas al relației lor.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au logodit. Momentul în care actorul se așează în genunchi și o cere în căsătorie pe iubita lui

La premiera spectacolului ”Îmblânzirea scorpiei”, care a avut loc la Palatul Mogoșoaia, Vlad Gherman s-a pus în genunchi și a cerut-o în căsătorie pe Oana.

S-a întâmplat chiar la finalul piesei, în fața telespectatorilor. Spre surprinderea actriței, care era vizibil emoționată, Vlad i-a pregătit o cerere inedită. Oana a spus sigură pe ea ”DA”, în aplauzele tuturor.

Inițial, ea pare atât de surprinsă încât nu-i vine să creadă că are loc cererea în căsătorie. Cu multe emoții, Oana se îndreaptă spre iubitul ei, îl pupă și îl ia în brațe.

Momentul a fost filmat de către oamenii din public, care au fost încântați să participe la frumosul moment organizat de Gherman, se observă în imaginile obținute de Spynews.

Cum s-au cunoscut Vlad Gherman și Oana Moșneagu. Cine a făcut primul pas

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au o frumoasă poveste de dragoste pe care o țin într-un mod subtil cât mai departe de luminile reflectoarelor. Astfel, puțini au știut că actorii au făcut pentru prima oară cunoștință în anul 2019, când superba brunetă s-a prezentat la castingul pentru serialul „Fructul Oprit”.

„Noi ne-am cunoscut în 2019, când eu am dat casting pentru personajul din „Fructul Oprit”, am avut proba de casting chiar cu Vlad. Am filmat împreună în serial, apoi ne-am reîntâlnit la repetițiile pentru „Adela”. Până în vara anului trecut, nu a fost niciodată între noi mai mult decât colegialitate și apoi prietenie. Lucrurile s-au schimbat la un moment dat, pe parcurs, și, odată ce Vlad a făcut primul pas, de acolo parcursul a fost unul foarte dinamic, dar uite că s-a ajuns să avem o relație de un an și ceva deja.”, a povestit Oana Moșneagu, potrivit viva.ro.

Mai mult, Vlad Gherman a confirmat că el a făcut primul pas către o relație. Acesta a invitat-o pe actrița la el acasă pentru o cină romantică, însă aceasta a refuzat propunerea.

„Eu am făcut primul pas. Țin minte că, inițial, m-a refuzat după ce am chemat-o la mine acasă, la o cină romantică pregătită de mine. Am înțeles motivele refuzului, dar… na… a durut. O perioadă, țin minte, au fost mai reci interacțiunile noastre până într-un moment… când s-a întâmplat. S-a întâmplat primul sărut, și de acolo lucrurile au mers organic.”, a mai spus actorul, conform sursei citate mai sus.