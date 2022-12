Vlad Gherman și-a surprins fanii cu o schimbare de look „radicală.” Cum arată actorul în fotografia postată pe rețelele sociale

Așa cum ne-a obișnuit deja, Vlad Gherman imortalizează toate momentele din viața sa printr-o postare pe Instagram. Alături de frumoasa lui iubită, Oana Moșneagu, actorul a decis să renunțe la un detaliu de pe chipul său care i-a fost de mare ajutor într-un rol interpretat. Iată cum arată acum.

Cum arată Vlad Gherman cu noua schimbare de look. Actorul a filmat întreg procesul

Vlad Gherman a intrat într-o perioadă de repaus timp de o lună, după ce a filmat pentru noua ecranizare „Lia - Soția soțului meu”. Alături de Oana Moșneagu, actorul a decis că este timpul să își tundă barba pe care a „căpătat-o” de la personajul pe care l-a interpretat în serial.

Însă, se pare că Vlad Gherman s-a obișnuit cu părul facial, motiv pentru care nu și-a tuns de tot barba și și-a lăsat mustață:

Vlad Gherman a filmat întreg procesul și l-a postat pe Instagram, alături de următoarea descriere: „Da, am intrat in vacanta si am profitat de ea inca din prima zi. Am facut o schimbare de look <<radicala>> 🤣 Voi ce ziceti?”:

Vlad Gherman nu a renunțat de tot la părul facial

În cadrul clipului postat pe Instagram, Vlad Gherman le-a arătat fanilor cum i-a venit ideea de a-și lăsa mustață. La schimbarea de look a participat și actuala iubită, Oana Moșneagu, care s-a arătat extrem de entuziasmată de procesul prin care trece partenerul ei. Look-ul final a cucerit-o complet pe Oana:

„Doamneeee! Cât de frumușel ești!”, a fost reacția Oanei odată ce a văzut transformarea, citată de Spynews.

Cu toate acestea, actorul a dat de înțeles că este doar un experiment de câteva zile, potrivit aceleași surse citate mai sus. La rândul ei, una dintre fanele lui Vlad Gherman a împărtășit, în comentarii, o experiență proprie din familie. Aceasta a mărturisit că mulți bărbați își lasă mustață, atunci când se bărbieresc, doar pentru a vedea cum le stă:

„Nu știu de ce dar am impresia că majoritatea bărbaților fac asta în oglindă când se bărbieresc. Și al meu soț își lasă cioc, mustață să vadă cum arată și după termină de bărbierit😂😂😂😂😂”, a scris fana, citată de sursa menționată mai sus.

