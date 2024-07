Vlad Voiculescu a fost prins de iubită pe Tinder. Anunțul a fost făcut chiar de Laura Ștefănuț, care a confirmat și despărțirea

Laura Ștefănuț, partenera lui Vlad Voiculescu, alături de care are o fetiță de doi ani, a dezvăluit pe un grup privat de Facebook că a găsit un cont secret de Tinder și asta ar fi dus la separarea lor.

În postarea făcută pe grupul privat de Facebook, Laura Ștefănuț, iubita europarlamentarului USR Vlad Voiculescu, l-ar fi numit pe acesta „fost partener”. Tot din aceeași postare mai reiese că cei doi s-ar fi despărțit, potrivit ziare.com.

Cum a comentat Vlad Voiculescu, după ce ar fi fost prins de parteneră pe Tinder

În postarea respectivă, Laura Ștefănuț a mai transmis că europarlamentarul USR i-ar fi spus că și-a făcut cont pe aplicația de întâlniri Tinder cu scopul de a o urmări pe ea. Cu toate acestea, ea nu avea aplicația instalată.

Politicianul a declarat pentru G4Media.ro că nu a înșelat-o niciodată pe fosta lui parteneră și a confirmat că nu mai formează un cuplu. Vlad Voiculescu nu a intrat în alte detalii și nu a răspuns acuzațiilor referitoare la contul secret pe care l-ar avea deschis pe aplicația Tinder

„Tot ce vă pot spune este că nu am înșelat-o niciodată pe mama copilului meu. De asemenea, vă pot confirma că Laura și cu mine nu mai formăm un cuplu. Îmi pare foarte rău că detaliile unui conflict de familie au ajuns în spațiul public, dar vă rog să acceptați că nu voi dialoga cu mama copilului meu prin intermediul presei, nici al social media. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a declarat Vlad Voiculescu, pentru g4media.ro.

La rândul ei, Laura Ștefănuț a declarat pentru sursa citată că postarea respectivă a fost făcută pe un grup privat de Facebook și nu pentru a fi preluată în spațiul public.

Vlad Voiculescu a mai apărut pe Tinder în trecut

Se pare că nu este prima dată când Vlad Voiculescu folosește platforma de întâlniri Tinder. În anul 2020, pe vremea când se pregătea să candideze la Primăria Capitalei, echipa sa de campanie s-a folosit de Tinder pentru a-l promova.

Referitor la campania de atunci, Vlad Voiculescu a transmis într-un interviu citat de adevarul.ro că nu a fost inițiativa lui și că nu știa de existența acelui cont.

„Gluma a fost făcută de filiala de tineret a partidului, fără ca politicianul să știe de ea, astfel încât mesajul că Vlad Voiculescu candidează la șefia Capitalei să ajungă și la targetul tânăr. Doar pe Facebook, informația a atins peste 50 de mii de persoane, conform Generației PLUS București”, declara politicianul, citat de sursa menționată mai sus.

„Nu am avut niciodată cont de Tinder. Mi-ar plăcea însă, ca Primăria să aibă rating-ul, popularitatea și eficiența aplicației. Știam că Generația PLUS pregătește ceva de Valentine’s, dar nu știam ce. Am încredere în ei, cred că își înțeleg mai bine generația. Vocea și creativitatea lor sunt mai mult decât binevenite în campania mea. Inițial am citit <<cu atenție și îngrijorare>>, apoi am râs. Am aflat de la niște <<complici>> că acest cont Tinder era cadoul Generației PLUS de Valentine’s. Oamenii știu că țin la glume. Așa că abia aștept să le întorc amabilitatea cu prima ocazie”, a mai explicat Voiculescu în urmă cu patru ani, potrivit adevarul.ro.

Pe 9 iunie, în ziua alegerilor europarlamentare și locale, Vlad Voiculescu a postat două imagini, în care era acompaniat de către fosta sa parteneră și de către fiica lor, proiectând o imagine de om politic familist. Prin intermediul acesteia, politicianul îi îndemna pe români să meargă la vot.

