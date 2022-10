Vlăduța Lupău și Adi Rus s-au mutat în noua vilă. Cum arată camera copilului: „Nu ne-am mutat până nu a venit preotul”

În luna august, Vlăduța Lupău a adus pe lume primul ei copil, prin operația de cezariană. Ea și soțul ei sunt în culmea fericirii, pentru că și-au dorit extrem de mult să devină părinți. Mai mult, întreaga familie s-a mutat în casa visurilor sale.

Citește și: Cum i s-a schimbat viața Vlăduței Lupău, după ce a devenit mamă: „Abia acum începe să fie puțin mai ușor”

Vlăduța Lupău și Adi Rus s-au mutat în noua vilă. Cum se descurcă cu Iair

Interpreta de muzică populară se simte un om împlinit și îmbină cu succes atât planul personal, cât și pe cel profesional. A devenit mămică de puțin timp, însă încearcă să le facă pe toate.

Totuși, și Adi Rus îi este alături soției sale, care se asigură că nu le lipsește nimic nici ei, nici fiului lor, Iair. Într-un interviu acordat pentru revista VIVA!, Vlăduța Lupău a povestit despre noua casă în care s-a mutat, construită de la zero de ei. De un an, cât timp a durat amenajarea vilei, vedeta recunoaște că și-a făcut timp să le rezolve pe toate și să-și vadă visul împlinit.

„Când dormea el, mutam lucruri, noaptea aranjam haine și lucruri în casă, ziua, tot când dormea, fugeam să cumpăr lucruri pentru casa nouă. Iar după ce ne-am mutat, am început direct cu pregătirile pentru botez, cumva am fost aglomerați cu toate.

Super aglomerați. Iar eu nu sunt genul care să iasă la cafele cu fetele, eu sunt genul care muncește foarte mult. Poate chiar și când ies la masă cu fetele, tot muncim ceva”, a explicat artista.

Vlăduța Lupău a vrut neapărat să aibă acasă o cameră studio de repetiții, dar și un dressing mare. În plus, totul a fost binecuvântat de preot, așa cum cere tradiția.

„Am ținut neapărat să nu ne mutăm până nu vine preotul să facă sfeștania casei. Țin foarte mult la a fi în relație cu Dumnezeu la orice pas în viață. Fix în ziua în care am făcut sfeștania, în seara respectivă am și dormit în casa nouă și simțeam că Dumnezeu e cu noi și totul e cu binecuvântarea Lui”, a mai precizat interpreta de muzică populară.

Citește și: Vlăduța Lupău s-a confruntat cu depresia postnatală. Cum a reușit să învingă afecțiunea și ce simptome a avut

Cum arată camera micuțului Iair. Fiul Vlăduței Lupău doarme în pat cu părinții lui

Cântăreața și soțul ei i-au amenajat fiului lor, Iair, o cameră specială. Vedeta a contribuit personal la asta, chiar dacă pentru restul vilei au avut nevoie de ajutorul unui designer. Artista a spus că fiul lor doarme în pat cu părinții, dar se întâmplă ca artista să fie uneori extenuată, iar atunci micuțul doarme în camera sa. Ea a postat mai multe imagini la InstaStory.

„Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile.

Doarme în cameră cu noi, chiar în pat cu noi de multe ori, pentru că așa ne place! Dar în unele nopți de peste weekend, când eu sunt efectiv epuizată, atunci îl mutăm, ca să pot să mă odihnesc și eu.

Vine doar de cele două ori pe noapte când trebuie să mănânce, iar în acele momente, dorm și eu, și el mâncând”, a transmis Vlăduța Lupău pentru sursa menționată.

Artista și soțul ei, Adi Rus, și-au creștinat băiețelul în luna septembrie, iar de la petrecere nu au lipsit oamenii apropiați sau vedetele.

Anastasia Soare, al patrulea jurat în episodul 9 iUmor, luată la roast de Norvina, Loredana și Maria Marinescu ▶ Vezi acum