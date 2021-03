Vulpița Veronica, filmată cu puțin timp înainte să nască al doilea copil. Cum a fost surprinsă

„Fata simpla si cu suflet mare”, „Îmi era dor de voi🔥❤️😍”, „Nastere usoara si numai bine.”, „Mi-a fost enorm de dor de voi 💙”, „Când reveniți la acces direct ❤️”, „Eu abia aștept să veniți iar la Acces Direct”, iată doar o parte dintre comentariile postate de fanii de pe Instagram la poza în care o vedem pe Vulpița Veronica alături Radu Rotaru.

Și ca toată lumea să se convingă că poza este una cât se poate de reală, reporterul a realizat și un material video cu imagini realizate pe drum. Filmarea a fost publicată pe YouTube și a a adunat instant numeroase reacții și mii de vizualizări.

„Am găsit-o acasă pe Veronica. Am vorbit, am râs, am povestit, am făcut poze. I-am găsit veseli, modești și uniți. Am decis să nu postez alte imagini pentru că nu vreau să arăt mai mult decât trebuie. Sunt multe persoane care mă întreabă de ei și am vrut să vă arăt că sunt bine”, a dezvăluit Radu Rotaru, reporterul special al emisiunii „Acces Direct” de la Antena 1.