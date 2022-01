Vulpița Veronica, imagine ce i-a surprins pe fani. Ce a transmis tuturor și ce detaliu au observat mulți

Vulpița Veronica este tânăra din Blăgești a cărei poveste de viață a fost urmărită de milioane de români, în cadrul emisiunii Acces Direct de la Antena 1. Inițial, tânăra a ales să vină în show-ul Mirelei Vaida pentru a închide gurile rele ce o acuză de infidelitate și pentru a-și salva căsnicia cu soțul său, Viorel Stegaru.

Chiar dacă în prezent nu mai apare la televizor și a ales să se ocupe de casă și de familia ei, tânăra din Blăgești nu a uitat de urmăritorii săi și publică uneori poze și mesaje pe Instagram sau TikTok.

Ce a transmis Vulpița Veronica tuturor și cum s-a pozat

Vulpița Veronica a devenit mamă pentru a doua oară în primăvara acestui an și a ales să renunțe la aparițiile din emisiunea Acces Direct. S-a întors acasă împreună cu Viorel Stegaru pentru a avea grijă de familia sa. De curând, tânăra a publicat pe Instagram un Story ce i-a surprins pe fanii acesteia.

Îmbrăcată cu o ținută neagră, cu părul prins și folosindu-se de niște filtre, soția lui Viorel Stegaru din Blăgești a vrut să arate tuturor că este fericită și pregătită să sărbătorească trecerea în Noul An. Ulterior, aceasta a mai pus un Story cu imaginea unor artificii, alături de o urare pe care a dorit s-o transmită tuturor, nu doar apropiaților: „La mulți ani, un an fericit!”.

Chiar dacă are în prezent doi copii și se ocupă de treburile gospodărești, iată totuși că Vulpița Veronica nu a uitat de urmăritorii săi, ba chiar a ținut să le transmită gândurile sale bune de Revelion, alături de o poză în care apare aranjată și zâmbitoare.

Vulpița Veronica, soția lui Viorel Stegaru din Blăgești, a cunoscut faima după ce a avut parte de numeroase apariții în cadrul emisiunii Acces Direct de la Antena 1. Pe lângă faptul că a avut ocazia de-a lansa piese ce au adunat milioane de vizualizări pe YouTube, aceasta a descoperit și cum este traiul de la București.

La scurt timp după ce a decis să se întoarcă acasă și să renunțe la faimă, Vulpița Veronica a aflat că este însărcinată și a născut în luna mai a acestui an un băiețel, devenind astfel mamă pentru a doua oară. De atunci, aceasta nu a mai fost la fel de activă pe rețelele sociale, dar și-a mai bucurat ocazional fanii cu poze și clipuri video.

