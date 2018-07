WOW! De când e ea atât de sexy?! Cum a apărut Lady Gaga pe o plajă? Toți ochii bărbaților au fost pe ea! (VIDEO)

Lady Gaga a fost atracţia plajei din Malibu, dar nu la vreun concert, ci la o şedinţă foto incendiară. Cântăreaţa a pozat lipsită de inhibiţii, a schimbat mai multe ţinute şi s-a bucurat de razele soarelui, în compania echipei care s-a asigurat că instantaneele surprinse sunt pe măsura aşteptărilor vedetei.

Prin atitudine şi stilul său nonconformist, Lady Gaga face valuri şi stârneşte admiraţia pe oriunde merge. Muzica sa este apreciată de milioane de fani, care urmăresc şi ce postează pe reţelele de socializare. De această dată, scena pe care Gaga s-a desfăşurat în voie nu a fost în faţa publicului, ci în aer liber.

Trupul tonifiat i-a fost scos în evidenţă de o rochie albă care îi îmbrăţişa formele voluptoase. Artista a schimbat mai multe ţinute şi s-a bucurat de vremea frumoasă, alergând nestingherită pe plajă şi aruncându-se în valuri.

În documentarul autobiografic „Gaga: Five Feet Two", cântăreaţa a mărturisit că suferă de fibromialgie, o afecțiune a mușchilor care îi provoacă dureri insuportabile, oboseală cronică și chiar probleme de memorie. Cu toate acestea, nu renunţă la carieră, pentru că, spune ea, nu vrea să-şi dezamăgească fanii. Din contră, pe unde merge, este întotdeauna veselă şi are o atitudine optimistă.