„Speak la cuțite”, episodul 46. Hai să vezi cele mai tari faze din culise

După fiecare ediție a emisiunii „Chefi la cuțite”, Speak a adus publicului câte un nou episod din producția online „Speak @ cuțite”. Artistul a arătat ce se petrece în culisele show-ului culinar de la Antena 1 și i-a descusut pe toți, ca să descopere secrete și detalii neștiute despre concurenți sau despre Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

„Speak @ cuțite” aduce fanilor episoade speciale din culisele sezonului 9

De data aceasta, Speak a stat de vorbă cu echipa Radio Zu, cea care a făcut degustarea în ultimul battle din sezonul 9 „Chefi la cuțite”. Prezenți la masa jurizării au fost inclusiv Buzdugan și Morar, care au recunoscut că dintre toate farfuriile, cea mai bună a fost cea a lui Cătălin Scărlătescu. P

ărerea celor doi pare să fi fost și părerea colegilor lor, căci echipa mov a avut parte de o victorie uriașă, cu un scor impresionant.

Tot în episodul 46 din „Speak @ cuțite” am putut afla și detalii neștiute despre Florin Dumitrescu. Se pare că juratul are o boxă de mari dimensiuni și își începe ziua ascultând melodii ale celor din trupa Prodigy, totul în timp ce face duș. Am mai descoperit că acesta este un fan al muzicii „de stradă”, motiv pentru care îl putem vedea des ascultând rock sau rap. Un detaliu pe care l-a aflat Speak și care i-a uimit pe fanii este faptul că juratul „Chefi la cuțite” are ruptură de menisc la ambii genunchi și chiar niște vertebre tasate, motiv pentru care este nevoit să își aleagă cu grijă încălțările, mai ales atunci când are zile de filmare și ajungă să stea în picioare chiar și șase ore.

Florin Dumitrescu a stat de vorbă cu Speak

Am aflat, de asemenea, și ce semnificație au brățările lui Cătălin Scărlătescu sau bijuteriile purtate de Florin Dumitrescu.

Chiar și Speak a avut parte de o porție de emoții de data aceasta, în timp ce stătea de vorbă cu liderul echipei mov. Acesta l-a „jurizat” pe colegul său de platou, dar surpriza a fost mare atunci când Scărlătescu a mărturisit că „l-ar înlocui în sezonul următor doar cu o domnișoară frumoasă”.

Tot în episodul 46 din „Speak @ cuțite”, îndrăgitul artist a stat de vorbă cu concurenții și a aflat detalii uluitoare despre fiecare. Un moment cu adevărat emoționant a fost atunci când l-am văzut pe Rikito Watanabe (Riki) cuprins

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care au luptat pentru a ajunge în finală. După numeroase battle-uri palpitante și dueluri cu răsturnări de situație complet neașteptate, chefii se pregătesc să dea ultima bătălie culinară din acest sezon. Miza este uriașă și fiecare bucătar este gata să dea tot ce are mai bun pentru a-și demonstra priceperea în materie de gătit.

În ultimele ediții ale îndrăgitului show culinar, concurenți de toate vârstele și cu povești de viață suprinzătoare înfruntă așadar emoții uriașe și speră să ajungă până în marea finală, când se va afla cine este câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 9.

